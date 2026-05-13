Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Драка в Рижской думе: депутаты переходят от слов к рукоприкладству (ВИДЕО) (5)

© LETA 13 мая, 2026 08:35

Выбор редакции 5 комментариев

На заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов сегодня перерос в физический конфликт. На заседании комитета депутаты рассматривали вопрос о передаче старой водонапорной башни на улице Гауяс, 21, Обществу развития Чиекуркалнса.

Депутат думы Рудольф Бреманис ("Суверенная власть"/"Младолатыши") начал расспрашивать представителей общества о проделанной ими работе и планах относительно водонапорной башни.

Уже с первых вопросов депутата создалась напряженная атмосфера, и Бреманиса, который не только задавал вопросы, но и комментировал ответы, неоднократно призывали не унижать приглашенных представителей организации.

В какой-то момент не выдержал депутат Каспарс Спунде (Национальное объединение), который набросился на Бреманиса, опрокинул штатив его телефона, установленный для съемки происходящего, и высказал оскорбления.

Бреманис не ответил Спунде, лишь схватил свой телефон, снимал агрессивные действия Спунде и провоцировал его различными выкриками.

Тем временем член фракции Бреманиса Вячеслав Степаненко, который не является членом этого комитета и находился по другую сторону стола заседаний, резко вскочил на ноги и бросился на Спунде, который от него отступил.

Физический конфликт ограничился толкотней, и до рукоприкладства депутаты не дошли.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс, который пытался успокоить депутатов и прекратить конфликт, указал, что действия Бреманиса, который с первого же вопроса начал унижать членов общества, были неприемлемы.

Для прекращения конфликта была вызвана муниципальная полиция.

Хотя на заседании комитета большинство депутатов не проголосовало за передачу водонапорной башни обществу, этот вопрос все же будет передан на рассмотрение на заседании думы.

Как признал Спунде в ходе дебатов после голосования, он не гордится произошедшим и добавил, что, возможно, "взыграла латгальская кровь".

Как позже заявила агентству ЛЕТА Юлия Степаненко, находившаяся в эпицентре событий, Спунде ударил и по ее телефону, она считает, что подверглась насилию, и планирует обратиться с заявлением в Государственную полицию.

"Ничего приятного в этом не было. Я столкнулась с агрессией и насилием", - сказала Степаненко, признав, что после того, как покинула заседание комитета, все еще чувствует себя неприятно.

Она также добавила, что не планирует обращаться в комиссию по депутатской этике думы, поскольку, по ее мнению, та недееспособна.

Произошедшее на заседании комитета оценили и другие депутаты думы. Например, Ансис Пуполс (Национальное объединение) в социальных сетях похвалил Спунде за то, что тот показал Бреманису, "где раки зимуют".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (5)
Комментарии (5)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (5)

Важно 19:52

Важно 5 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (5)

Важно 17:02

Важно 5 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (5)

Важно 16:52

Важно 5 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (5)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 5 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (5)

Важно 15:09

Важно 5 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (5)

Важно 15:03

Важно 5 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (5)

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 5 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать