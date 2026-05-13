Депутат думы Рудольф Бреманис ("Суверенная власть"/"Младолатыши") начал расспрашивать представителей общества о проделанной ими работе и планах относительно водонапорной башни.

Уже с первых вопросов депутата создалась напряженная атмосфера, и Бреманиса, который не только задавал вопросы, но и комментировал ответы, неоднократно призывали не унижать приглашенных представителей организации.

В какой-то момент не выдержал депутат Каспарс Спунде (Национальное объединение), который набросился на Бреманиса, опрокинул штатив его телефона, установленный для съемки происходящего, и высказал оскорбления.

Бреманис не ответил Спунде, лишь схватил свой телефон, снимал агрессивные действия Спунде и провоцировал его различными выкриками.

Тем временем член фракции Бреманиса Вячеслав Степаненко, который не является членом этого комитета и находился по другую сторону стола заседаний, резко вскочил на ноги и бросился на Спунде, который от него отступил.

Физический конфликт ограничился толкотней, и до рукоприкладства депутаты не дошли.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс, который пытался успокоить депутатов и прекратить конфликт, указал, что действия Бреманиса, который с первого же вопроса начал унижать членов общества, были неприемлемы.

Для прекращения конфликта была вызвана муниципальная полиция.

Хотя на заседании комитета большинство депутатов не проголосовало за передачу водонапорной башни обществу, этот вопрос все же будет передан на рассмотрение на заседании думы.

Как признал Спунде в ходе дебатов после голосования, он не гордится произошедшим и добавил, что, возможно, "взыграла латгальская кровь".

Как позже заявила агентству ЛЕТА Юлия Степаненко, находившаяся в эпицентре событий, Спунде ударил и по ее телефону, она считает, что подверглась насилию, и планирует обратиться с заявлением в Государственную полицию.

"Ничего приятного в этом не было. Я столкнулась с агрессией и насилием", - сказала Степаненко, признав, что после того, как покинула заседание комитета, все еще чувствует себя неприятно.

Она также добавила, что не планирует обращаться в комиссию по депутатской этике думы, поскольку, по ее мнению, та недееспособна.

Произошедшее на заседании комитета оценили и другие депутаты думы. Например, Ансис Пуполс (Национальное объединение) в социальных сетях похвалил Спунде за то, что тот показал Бреманису, "где раки зимуют".