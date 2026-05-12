Райвис Дзинтарс устал? Многолетний лидер Нацблока удивил своим решением

Дзинтарс отмечает, что более 15 лет руководил Нацобъединением и его фракцией в Сейме, способствуя развитию единой национально-консервативной политической партии, и благодаря ее деятельности часть ценностей, которые в свое время считались радикальными, сейчас стали общепринятой нормой.

Политик выразил уверенность, что Нацобъединение сыграло важную роль в развитии государства, подчеркнув, что в будущем по-прежнему будут серьезные вызовы, чтобы сохранить "латышскую Латвию".

Дзинтарс выразил готовность и в дальнейшем поддерживать Нацобъединение в качестве активного члена с большим опытом, но в то же время предоставляя возможность взять на себя больше ответственности новым политикам.

У оппозиционного Нацобъединения в настоящее время в Сейме 12 депутатов. Кандидатом партии на пост премьер-министра на выборах в 15-й Сейм будет Илзе Индриксоне, которая занимает пост председателя правления Нацобъединения.