Самое странное животное в мире подсказало учёным, как жить дольше

Редакция PRESS 12 мая, 2026 13:23

Наука 0 комментариев

Голый землекоп выглядит так, будто природа сначала пошутила, а потом забыла отменить эксперимент.

Маленький, лысый, морщинистый грызун давно стал любимцем учёных не из-за красоты. У него есть другое качество: он живёт невероятно долго для своего размера, редко болеет раком и удивительно хорошо переносит старение.

Теперь исследователи взяли один из его “секретов долголетия” и перенесли его мышам.

Речь идёт о гене, который помогает вырабатывать особую форму гиалуроновой кислоты. У голых землекопов её намного больше, чем у мышей и людей. Учёные связывают это вещество с защитой от опухолей, воспаления и возрастных повреждений.

После переноса гена мыши стали здоровее, лучше сопротивлялись опухолям, имели меньше признаков воспаления и в среднем прожили дольше. Прибавка к продолжительности жизни была не сказочной — около 4,4%. Но главное здесь не цифра.

Главное — сам факт.

Механизм, который помог одному из самых странных млекопитающих на планете жить десятилетиями, сработал и у другого животного.

Учёные не говорят, что люди завтра получат таблетку бессмертия. Но идея звучит почти фантастически: где-то под землёй живёт некрасивый грызун, в теле которого могут быть подсказки для медицины будущего.

И, возможно, самый непривлекательный зверёк в природе ещё заставит людей посмотреть на него с уважением.

