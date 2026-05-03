«Это точно ещё не конец»: Янис Сартс считает, что надо быть оптимистами (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 3 мая, 2026 07:45

Директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс дал интервью "Неаткариге", в котором, помимо прочего, был затронут вопрос о том, может ли Россия в ближайшее время напасть на какую-либо из стран НАТО, как заявил недавно премьер Польши Дональд Туск. С Сартсом побеседовала публицист Элита Вейдемане.

- Есть ли реальное основание для утверждения Туска о том, что через несколько месяцев "ожидается" вторжение России в какую-либо из стран НАТО?

- Серьёзного основания нет. Не вижу, с чем русские могли бы пойти в конвенциональную атаку. У русских летом обычно происходят крупные наступления в Украине, так чем же они могли бы атаковать НАТО в рамках именно конвенциональной войны? Я бы согласился, что могли бы усилиться гибридные нападения. Это не исключено.

- Ещё Туск сказал: главный вопрос в том, является ли НАТО по-прежнему организацией, готовой политически и логистически отреагировать, например, на попытку нападения России.

- В данный момент, конечно, можно сказать, что НАТО - единственная организация, готовая реагировать: есть планы, штабы, есть дела, доведённые до конца, есть координация командного руководства. Единственный вопрос, о котором можно порассуждать, - это политическая воля отдельных государств участвовать в [осуществлении] 5-й статьи. Но в организационном плане нет ни малейших сомнений, что ни одна организация не готова до такой степени всё это делать, как НАТО.

- Так что нам не стоит сомневаться по поводу исчезновения 5-й статьи НАТО?

- Поэтому я обращаю внимание на всё практическое. Конечно, какая-либо из стран может сказать: мы со своими вооружёнными силами не хотим участвовать в НАТО. Такие сценарии возможны. А другие, в свою очередь, утверждают, что возможен конец света.

- Он уже медленно начинает наступать.

- Порассуждать мы можем о чём угодно. Но ясно, что мы можем оценить трудные и практические вещи. Подготовка к этому есть, силы НАТО на аванпостах есть.

- Изменит ли что-то в ходе войны заём для Украины на 90 миллиардов долларов?

- Эти 90 миллиардов - для того, чтобы Украина была в состоянии продолжать воевать и функционировать как государство. Экономика там разрушена, оружие надо покупать.

- Война в Персидском заливе тоже отвлекает внимание?

- Самый существенный фактор, по-моему, - сокращение количества оружия, которое тратится на операцию в Иране. Второе - цена на нефть, за счёт чего выигрывает Россия.

- Есть ли в Европе страны, которым всё равно, что происходит в Украине?

- В Европе таким явным равнодушием не страдает ни одно государство. Но ощущения ослабевают, чем дальше страна находится от Украины. Например, в Португалии не будет такой тревожности, как у нас или в Эстонии.

- Вы замечаете в Латвии тревожность?

- За эти четыре года войны она уже выравнялась, но всё идёт волнами - в какой-то момент вроде бы успокаивается, потом начинается война в Иране и уровень тревоги растёт. Но помогает то, что у украинцев на фронте дела идут вполне хорошо. Когда происходит технологический прорыв, ты получаешь как бы второе дыхание.

- Путин со своими пособниками постоянно грозит ядерной войной. Но разве они не понимают, что это конец света?

- Россия говорит о ядерной войне, когда чувствует себя слабой и уязвимой. Ясно, что никто не собирается использовать ядерные бомбы. Помните, в первый и второй год войны русские интенсивно угрожали ядерными бомбами. Но было ясно, что ядерный удар означал бы скорую эскалацию, а значит, скорый ответ от Запада.  (...)

- Могла бы Москва воспринять, например, блокаду портов на Балтике как эскалацию? Или размещение ядерного оружия в Эстонии и Финляндии?

- Думаю, что у Путина больше опасений по поводу того, что делать с российским обществом. Разведслужбы поработали достаточно хорошо, чтобы можно было это сказать. В последнее время высказывания об ограничениях интернета люди из элиты и близкие к власти оценили как неправильные. Критические высказывания главы Центрального банка России о нехватке рабочей силы свидетельствуют о том, что в России всё далеко не усыпано розами. Есть свои заботы у хозяина Кремля.

- А он понимает это до конца? Полтора миллиона человек погибло, техника разрушена, нефтеперерабатывающие заводы обратились в прах, на курорте в Туапсе люди по нефти ходят. Как далеко ещё можно зайти?

- Пока это не происходит в Москве или Петербурге, Путин не чувствует, что ему настолько грозит опасность. Давайте вспомним, что Пригожин со своей частной армией пошёл на Москву. В российской глубинке далеко не всё идеально.

- Как вам кажется, Трамп не утратил интереса к Украине?

- Известное число вещей, которое человек может обработать интеллектуально, ограничено. Поэтому Иран и всё связанное с внешней политикой США занимает довольно много места в мозгу Трампа. Другие вещи стали для него более высоким приоритетом. Когда стабилизируется проблема с Ираном, ситуация изменится.

- Если не стабилизируется, европейская экономика ещё сильнее пострадает. Тогда будет меньше возможностей оказать Украине заявленную поддержку.

- Давайте не будем забывать, что США - один из наибольших раздражающих факторов в отношении цен на бензин. Из-за этого можно президентства лишиться. Так что это не только европейская проблема. 

- А что насчёт света в конце тоннеля?

- Надо быть оптимистами. Если мы вспомним конец Советского Союза, то за два года до того никто этого по-настоящему не ожидал. Мы должны считаться с нестабильностью. Но есть и хорошее. У украинцев на фронте дела идут гораздо лучше. Второе: без непосредственного участия США Европа в состоянии поддерживать Украину. Третье: у Путина сейчас меньше союзников. Так что уверенно могу сказать - это ещё не конец.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

