Жесткий курс Киева на ЕС портит отношения с союзниками: FT

© Deutsche Welle 2 мая, 2026 08:55

Стремление Владимира Зеленского как можно быстрее добиться вступления Украины в ЕС усиливает напряженность в отношениях с европейскими партнерами. Отказ ЕС ускорить процесс вызывает раздражение в Киеве, пишет британская Financial Times в пятницу, 1 мая. При этом, как отмечают источники FT, риторика украинских властей становится все более жесткой и даже скептической по отношению к Евросоюзу, что осложняет поиск компромисса.

Украинские чиновники на переговорах с ЕС и США открыто критикуют подход Брюсселя к вопросу и требуют конкретных сроков. Financial Times приводит слова высокопоставленных украинских чиновников о том, ЕС "нуждается в Украине не меньше, чем Украина - в ЕС". Однако в самом Евросоюзе такая напористость вызывает раздражение. В частности, один из собеседников FT на условиях анонимности сказал, что членство в организации - это не подарок. Другой источник отметил, что тон украинской стороны - "вы нам должны" - не выгоден Украине и не помогает переговорам.

В ходе неформального саммита Евросовета на Кипре, которой прошел 23 и 24 апреля, европейские лидеры попытались скорректировать ожидания Киева. По словам осведомленных источников FT, Зеленскому "пришлось услышать неприятную правду": процесс вступления будет долгим и сложным. Однако украинский президент продолжает настаивать на своей позиции - только полноправное членство, без промежуточных вариантов.

В начале апреля лидеры ЕС одобрили кредит Украине в размере 90 млрд евро, чтобы стабилизировать ее финансовую систему и позволить закупить больше вооружений для защиты от российской агрессии. Средства были разблокированы после поражения на выборах премьер‑министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее блокировал это решение. Хотя соглашение о кредите и участие Владимира Зеленского в саммите на Кипре частично снизили напряженность, между Киевом и Брюсселем по‑прежнему сохраняются серьезные разногласия по вопросу вступления в ЕС, пишет Financial Times.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на этой неделе заявил, что надежды Киева на быстрое присоединение к Евросоюзу "нереалистичны". Франция и ФРГ предлагают компромисс: поэтапную интеграцию. Суть идеи - давать Украине доступ к отдельным механизмам ЕС и "символические" преимущества по мере выполнения реформ.

По оценкам европейских чиновников, даже при благоприятном сценарии путь к полному членству при таких условиях может занять около десяти лет. Киев такой подход отвергает. "Украине не нужно символическое членство в ЕС. Украина защищается и безусловно защищает Европу. И защищает ее не символически- люди погибают по-настоящему, - заявил украинский президент, отвечая на вопросы журналистов в Киеве на прошлой неделе. - Мы защищаем ее всеми имеющимися средствами, изо всех сил <…> Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноценного членства в Европейском Cоюзе".

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года - через четыре месяца после начала полномасштабного вторжения России. Зеленский настаивал на дате вступления в 2027 году, однако страны ЕС отвергли эту идею. Брюссель выдвигает условия, включая налоговые изменения. Киев сопротивляется, опасаясь дополнительной нагрузки на экономику во время войны. Отдельная точка напряжения - замедление реформ в Украине. По мнению европейских дипломатов, прогресс особенно слаб в ключевых областях: верховенство права и борьба с коррупцией. Кроме того, Киев пропустил сроки по принятию ряда законов, которые могли бы открыть доступ к рынкам ЕС.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

