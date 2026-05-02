Жесткий курс Киева на ЕС портит отношения с союзниками: FT

Украинские чиновники на переговорах с ЕС и США открыто критикуют подход Брюсселя к вопросу и требуют конкретных сроков. Financial Times приводит слова высокопоставленных украинских чиновников о том, ЕС "нуждается в Украине не меньше, чем Украина - в ЕС". Однако в самом Евросоюзе такая напористость вызывает раздражение. В частности, один из собеседников FT на условиях анонимности сказал, что членство в организации - это не подарок. Другой источник отметил, что тон украинской стороны - "вы нам должны" - не выгоден Украине и не помогает переговорам.

В ходе неформального саммита Евросовета на Кипре, которой прошел 23 и 24 апреля, европейские лидеры попытались скорректировать ожидания Киева. По словам осведомленных источников FT, Зеленскому "пришлось услышать неприятную правду": процесс вступления будет долгим и сложным. Однако украинский президент продолжает настаивать на своей позиции - только полноправное членство, без промежуточных вариантов.

В начале апреля лидеры ЕС одобрили кредит Украине в размере 90 млрд евро, чтобы стабилизировать ее финансовую систему и позволить закупить больше вооружений для защиты от российской агрессии. Средства были разблокированы после поражения на выборах премьер‑министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее блокировал это решение. Хотя соглашение о кредите и участие Владимира Зеленского в саммите на Кипре частично снизили напряженность, между Киевом и Брюсселем по‑прежнему сохраняются серьезные разногласия по вопросу вступления в ЕС, пишет Financial Times.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на этой неделе заявил, что надежды Киева на быстрое присоединение к Евросоюзу "нереалистичны". Франция и ФРГ предлагают компромисс: поэтапную интеграцию. Суть идеи - давать Украине доступ к отдельным механизмам ЕС и "символические" преимущества по мере выполнения реформ.

По оценкам европейских чиновников, даже при благоприятном сценарии путь к полному членству при таких условиях может занять около десяти лет. Киев такой подход отвергает. "Украине не нужно символическое членство в ЕС. Украина защищается и безусловно защищает Европу. И защищает ее не символически- люди погибают по-настоящему, - заявил украинский президент, отвечая на вопросы журналистов в Киеве на прошлой неделе. - Мы защищаем ее всеми имеющимися средствами, изо всех сил <…> Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноценного членства в Европейском Cоюзе".

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года - через четыре месяца после начала полномасштабного вторжения России. Зеленский настаивал на дате вступления в 2027 году, однако страны ЕС отвергли эту идею. Брюссель выдвигает условия, включая налоговые изменения. Киев сопротивляется, опасаясь дополнительной нагрузки на экономику во время войны. Отдельная точка напряжения - замедление реформ в Украине. По мнению европейских дипломатов, прогресс особенно слаб в ключевых областях: верховенство права и борьба с коррупцией. Кроме того, Киев пропустил сроки по принятию ряда законов, которые могли бы открыть доступ к рынкам ЕС.