Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

«Я всегда в хулиганах ходил»: Слайдиньш открылся с новой стороны (2)

Редакция PRESS 2 мая, 2026 09:46

Важно 2 комментариев

Глава штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш дал интервью журналу "Santa", в котором немного рассказал о себе. Приводим фрагмент этого интервью в переводе.

- В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» вы выглядите очень спокойным. Это заслуга военных тренировок или вас уже ничем не удивить?

- Меня трудно вывести из равновесия. Конечно, есть вещи, от которых я могу взорваться, но на телевидении нужно держать себя в руках и думать, что говоришь. Это немного обманчивое впечатление, что я всегда спокоен, как морской лев. По гороскопу я Телец. Если передо мной начнут махать красной тряпкой, ничего хорошего не будет.

- Как вы будете отмечать 4 мая?

- Обязательно посещу мероприятия в Риге и буду готовиться к следующим передачам. Выходные для меня — довольно растяжимое понятие. Каждый день нужно находить время следить за актуальными событиями, чтобы ничего не упустить. Если я пропущу две-три дня, потом будет проблематично подготовиться. Сейчас у меня такая рутина, с этим приходится считаться.

- Как военные в праздники наводят лоск? Надевают белые перчатки и парадные фуражки?

- Повседневную форму меняем на парадную.

- Прикрепляете к груди также все ордена?

- Мне не нравится вешать на себя все эти побрякушки. По сравнению с другими у меня минимальный набор — ровно столько, чтобы совсем не выглядеть голым.

- Где вы храните свои награды?

- Они лежат дома, сложенные в коробке.

- Вместе со школьными вымпелами?

- Таких у меня нет. Я не был выдающимся учеником. Всю жизнь в хулиганах ходил.

- Если бы был конкурс на самого стильного офицера, вы бы участвовали или автоматически выиграли?

- Я себя особо стильным не считаю. Многие гораздо стильнее меня. Но я бы участвовал. Может в каком-нибудь конкурсе чтецов получил бы свои лавры. Когда я окончил курсы молодых офицеров, у меня в характеристике было написано - мастер красноречия.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Важно 23:10

Важно 2 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Важно 19:52

Важно 2 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (2)

Мир 19:18

Мир 2 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (2)

Важно 19:17

Важно 2 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Важно 17:02

Важно 2 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Важно 16:52

Важно 2 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 2 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать