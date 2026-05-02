- В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» вы выглядите очень спокойным. Это заслуга военных тренировок или вас уже ничем не удивить?

- Меня трудно вывести из равновесия. Конечно, есть вещи, от которых я могу взорваться, но на телевидении нужно держать себя в руках и думать, что говоришь. Это немного обманчивое впечатление, что я всегда спокоен, как морской лев. По гороскопу я Телец. Если передо мной начнут махать красной тряпкой, ничего хорошего не будет.

- Как вы будете отмечать 4 мая?

- Обязательно посещу мероприятия в Риге и буду готовиться к следующим передачам. Выходные для меня — довольно растяжимое понятие. Каждый день нужно находить время следить за актуальными событиями, чтобы ничего не упустить. Если я пропущу две-три дня, потом будет проблематично подготовиться. Сейчас у меня такая рутина, с этим приходится считаться.

- Как военные в праздники наводят лоск? Надевают белые перчатки и парадные фуражки?

- Повседневную форму меняем на парадную.

- Прикрепляете к груди также все ордена?

- Мне не нравится вешать на себя все эти побрякушки. По сравнению с другими у меня минимальный набор — ровно столько, чтобы совсем не выглядеть голым.

- Где вы храните свои награды?

- Они лежат дома, сложенные в коробке.

- Вместе со школьными вымпелами?

- Таких у меня нет. Я не был выдающимся учеником. Всю жизнь в хулиганах ходил.

- Если бы был конкурс на самого стильного офицера, вы бы участвовали или автоматически выиграли?

- Я себя особо стильным не считаю. Многие гораздо стильнее меня. Но я бы участвовал. Может в каком-нибудь конкурсе чтецов получил бы свои лавры. Когда я окончил курсы молодых офицеров, у меня в характеристике было написано - мастер красноречия.