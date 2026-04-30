Облигационные инвесторы выбрали международную юридическую фирму «Hogan Lovells» для получения консультаций перед возможными переговорами об условиях займа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, который пожелал остаться анонимным.

«Hogan Lovells» — одна из крупнейших международных юридических фирм в мире.

Bloomberg отмечает, что торговля облигациями airBaltic на 380 миллионов евро (445 миллионов долларов США) с погашением в 2029 году вызывает серьёзную обеспокоенность. В начале года цена облигаций была близка к номинальной стоимости, а сейчас они котируются всего по 31 центу за евро, свидетельствуют данные Bloomberg.

Представитель airBaltic отказался комментировать информацию, а представитель «Hogan Lovells» не ответил на запрос о комментарии.

Bloomberg напоминает, что ещё до начала войны в Иране, которая вызвала рост цен на топливо, airBaltic уже требовалась финансовая инъекция в размере до 150 миллионов евро, чтобы продержаться до 2027 года. Сейчас компания сталкивается с ещё большим давлением. Недавно она получила от латвийского правительства заём в размере 30 миллионов евро для стабилизации финансового положения.

Bloomberg также сообщает, что ликвидная позиция латвийской национальной авиакомпании остаётся напряжённой, а её способность выполнять краткосрочные финансовые обязательства находится под угрозой. Об этом свидетельствуют данные агентства S&P Global Ratings.

На прошлой неделе S&P понизило кредитный рейтинг airBaltic на одну ступень — до уровня CCC+ и предупредило о «высоком риске реструктуризации долга».

Годовая процентная ставка по облигациям составляет 14,5%, и один из квартальных платежей должен быть произведён уже 14 мая.

Как говорится в заявлении airBaltic от 8 апреля, компания сотрудничает с консультантом Seabury Securities, который специализируется на финансовом и авиационном секторе, с целью улучшить финансовые показатели и укрепить структуру капитала.