Облигации airBaltic упали до 31 цента: инвесторы наняли одну из лучших юридических фирм мира

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 21:58

Группа держателей облигаций Air Baltic Corp наняла юридических консультантов, поскольку латвийская авиакомпания с государственной поддержкой пытается справиться с сокращающимися денежными резервами и резким ростом цен на топливо, сообщает Bloomberg.

Облигационные инвесторы выбрали международную юридическую фирму «Hogan Lovells» для получения консультаций перед возможными переговорами об условиях займа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, который пожелал остаться анонимным.

«Hogan Lovells» — одна из крупнейших международных юридических фирм в мире.

Bloomberg отмечает, что торговля облигациями airBaltic на 380 миллионов евро (445 миллионов долларов США) с погашением в 2029 году вызывает серьёзную обеспокоенность. В начале года цена облигаций была близка к номинальной стоимости, а сейчас они котируются всего по 31 центу за евро, свидетельствуют данные Bloomberg.

Представитель airBaltic отказался комментировать информацию, а представитель «Hogan Lovells» не ответил на запрос о комментарии.

Bloomberg напоминает, что ещё до начала войны в Иране, которая вызвала рост цен на топливо, airBaltic уже требовалась финансовая инъекция в размере до 150 миллионов евро, чтобы продержаться до 2027 года. Сейчас компания сталкивается с ещё большим давлением. Недавно она получила от латвийского правительства заём в размере 30 миллионов евро для стабилизации финансового положения.

Bloomberg также сообщает, что ликвидная позиция латвийской национальной авиакомпании остаётся напряжённой, а её способность выполнять краткосрочные финансовые обязательства находится под угрозой. Об этом свидетельствуют данные агентства S&P Global Ratings.

На прошлой неделе S&P понизило кредитный рейтинг airBaltic на одну ступень — до уровня CCC+ и предупредило о «высоком риске реструктуризации долга».

Годовая процентная ставка по облигациям составляет 14,5%, и один из квартальных платежей должен быть произведён уже 14 мая.

Как говорится в заявлении airBaltic от 8 апреля, компания сотрудничает с консультантом Seabury Securities, который специализируется на финансовом и авиационном секторе, с целью улучшить финансовые показатели и укрепить структуру капитала.

Комментарии (1)

Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция

Была потенциальная угроза ребенку: полиция прокомментировала случай в Origo

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Горит комплекс зданий бывшего Рижского вагоностроительного завода (1)

В Риге, на улице Бривибас гатве, загорелся комплекс зданий бывшего Рижского вагоностроительного завода.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма (1)

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

Осторожно! Самозванный «мастер по ремонту» обманул людей на 70 000 евро (1)

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в мошенничестве на сумму более 70 000 евро, обещая выполнение ремонтных работ.

Международное жюри Венецианской биеннале ушло в отставку: из-за России (1)

Международное жюри 61-ой Венецианской биеннале, открытие которой планировалось на 9 мая, объявило об отставке. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте выставки.

Была потенциальная угроза ребенку: полиция прокомментировала случай в Origo (1)

Рижская муниципальная полиция прокомментировала инцидент, произошедший вечером 30 апреля в торговом центре Origo.

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона (1)

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

