Ах, бедный народ, как ты выживаешь… Предвыборные ласки политиков уже начинают бесить: Pietiek

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 10:56

Латышские СМИ

«Каждый раз, подъезжая к заправочной станции и видя очередной ценник, мы чувствуем, как сокращается семейный бюджет и дорожает каждый товар в магазине. В настоящее время мир переживает колебания цен на нефть, которые напрямую затрагивают кошельки наших граждан и предпринимателей. Несправедливо, что наше благосостояние зависит от процессов, на которые мы не можем повлиять...» — цитирует У.Х. Глазитис на портале Pietiek высказывание Яниса Патмалниекса (на фото), депутата Сейма от «Единства».

Это он говорить сейчас, когда до выборов осталось несколько месяцев. А как чувствовал себя г-н Патмалниекс, когда присутствовал при введении Коэффициента обязательной закупки (КОЗ), который прямо бил по семейным кошелькам? Как он себя чувствовал, сидя рядом с Кариньшем во время его знаменитых полетов на частных самолетах [Патмалниекс был в свое время парламентским секретарем Кабинета министров при Кариньше]? Думал ли он тогда о семейных бюджетах и кошельках?

Такое предвыборное бл...во со стороны людей, которым сроду не были важны семейные бюджеты и кошельки жителей, просто смешит.

Кого он хочет разжалобить? «Нам небезразлично благосостояние жителей», и поэтому мы приняли программу поддержки электромобилей, которые могут себе позволить в основном сотрудники Кабинета министров...

Каждый раз во время очередного всплеска «реформистского зуда» политики, занимающие высокие посты, говорят, что изменения каждый почувствует в своем кошельке. То министр здравоохранения о своей реформе лекарств рассказывал, что каждый почувствует в своем кошельке эту огромную экономию, то нам обещают низкие цены на продовольственную корзину...

Ну, по крайней мере, г-н Патмалниекс многое сделал для того, чтобы облегчить наши кошельки, видимо, считая, что людям тяжело их носить.

Меня предвыборные речи таких политиков просто выводят из себя. Что показывает декларация этого политика? Как у него с кошельком? Сколько он нажил на государственном хлебе, и беспокоит ли его вообще цена на дизельное топливо, если он постоянно ест и пьет за счет государства?..»

Кстати, о декларации. В 2024 году, согласно его декларации, Патмалниекс получил 37 176 евро в качестве вознаграждения за работу в Сейме, а за работу в Государственной канцелярии — еще 24 974 евро. Итого 62 150 евро. На бензин должно хватить.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах (2)

«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся (1)

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

