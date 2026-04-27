Ах, бедный народ, как ты выживаешь… Предвыборные ласки политиков уже начинают бесить: Pietiek

Это он говорить сейчас, когда до выборов осталось несколько месяцев. А как чувствовал себя г-н Патмалниекс, когда присутствовал при введении Коэффициента обязательной закупки (КОЗ), который прямо бил по семейным кошелькам? Как он себя чувствовал, сидя рядом с Кариньшем во время его знаменитых полетов на частных самолетах [Патмалниекс был в свое время парламентским секретарем Кабинета министров при Кариньше]? Думал ли он тогда о семейных бюджетах и кошельках?

Такое предвыборное бл...во со стороны людей, которым сроду не были важны семейные бюджеты и кошельки жителей, просто смешит.

Кого он хочет разжалобить? «Нам небезразлично благосостояние жителей», и поэтому мы приняли программу поддержки электромобилей, которые могут себе позволить в основном сотрудники Кабинета министров...

Каждый раз во время очередного всплеска «реформистского зуда» политики, занимающие высокие посты, говорят, что изменения каждый почувствует в своем кошельке. То министр здравоохранения о своей реформе лекарств рассказывал, что каждый почувствует в своем кошельке эту огромную экономию, то нам обещают низкие цены на продовольственную корзину...

Ну, по крайней мере, г-н Патмалниекс многое сделал для того, чтобы облегчить наши кошельки, видимо, считая, что людям тяжело их носить.

Меня предвыборные речи таких политиков просто выводят из себя. Что показывает декларация этого политика? Как у него с кошельком? Сколько он нажил на государственном хлебе, и беспокоит ли его вообще цена на дизельное топливо, если он постоянно ест и пьет за счет государства?..»

Кстати, о декларации. В 2024 году, согласно его декларации, Патмалниекс получил 37 176 евро в качестве вознаграждения за работу в Сейме, а за работу в Государственной канцелярии — еще 24 974 евро. Итого 62 150 евро. На бензин должно хватить.