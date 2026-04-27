Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Апреля Завтра: Klementine, Raimonda, Raina, Tale
Доступность

Гулбе: продукты по новым ценам появятся у нас во втором полугодии (1)

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 09:45

Важно 1 комментариев

Влияние войны на Ближнем Востоке очень широкое и отразится в росте цен на продукты питания, прогнозировала в интервью агентству ЛЕТА руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики, старший исследователь института Ингуна Гулбе, добавив, что никто не может предсказать, насколько большим будет этот рост.

Она отметила, что сейчас последствия конфликта не видны на полках магазинов, так как и производители, и торговцы работают на долгосрочной основе - у них заключены договоры на три, шесть, девять и даже 12 месяцев. Новые товары, на цены которых уже повлияли проблемы на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива, появятся во второй половине года.

По словам Гулбе, одним из компонентов, влияющих на цены на продукты питания, является топливо, но есть и другие факторы, которые влияют на сельское хозяйство и производство продуктов питания.

"Топливо необходимо для производства продуктов питания: сеять, молотить, сушить зерно, возить молоко на молокозавод и затем в магазин - фермерам нужно много разных ресурсов. Мы также слышим об удобрениях, а ведь через Ормузский пролив проходит до 40% всех удобрений в мире. Если там сейчас затор, это означает, что значительной части фермеров мира нечем будет кормить свои растения. Также пищевая промышленность использует много нефти в различных упаковках. Так что точек [влияния] очень много", - говорит Гулбе.

Первыми пострадают от нынешней ситуации в производстве продуктов питания Индия и подобные регионы.

"Я надеюсь, что в Балтии мы не почувствуем этого в самом начале, потому что у нас уже есть урок 2022 года, и у значительной части фермеров есть резервы. Сезон начинается, и рачительный хозяин, как правило, думает на несколько шагов вперед. У большинства есть удобрения для весеннего сева, а у некоторых - для осеннего. Но, конечно, в этой неопределенности и незнании, будет или нет, нет ничего хорошего, а удобрения - это очень большая статья расходов", - говорит Гулбе.

В то же время она призвала покупателей помнить об опыте прошлых кризисов и не начинать запасаться большим количеством продуктов.

Гулбе подчеркнула, что Латвия полностью обеспечивает себя продовольствием, дефицита продуктов не будет, и если один продукт нельзя купить, его можно заменить другим. Поэтому вопрос только в цене. Однако, создавая ажиотаж, торговцы пользуются этим и еще больше повышают цены.

Главные новости

Дороги и законы: изменения правил дорожного движения
Эксклюзив

Дороги и законы: изменения правил дорожного движения

На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)
Важно

На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic
Важно

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic (1)

Важно 11:35

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Читать
Загрузка

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах (1)

Важно 11:28

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Читать

Долгов стало больше: опубликованы данные о доходах министра экономики (1)

Новости Латвии 11:26

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Читать

Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну (1)

Мир 11:22

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Читать

Из-за цен на отопление предлагают распустить Рижскую думу: СМИ (1)

Новости Латвии 11:21

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Читать

Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин (1)

Всюду жизнь 11:19

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Читать

Картина Караваджо «Поцелуй Иуды» перевезена из Украины в Литву под усиленной охраной (1)

Важно 11:17

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

Читать