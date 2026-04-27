Она отметила, что сейчас последствия конфликта не видны на полках магазинов, так как и производители, и торговцы работают на долгосрочной основе - у них заключены договоры на три, шесть, девять и даже 12 месяцев. Новые товары, на цены которых уже повлияли проблемы на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива, появятся во второй половине года.

По словам Гулбе, одним из компонентов, влияющих на цены на продукты питания, является топливо, но есть и другие факторы, которые влияют на сельское хозяйство и производство продуктов питания.

"Топливо необходимо для производства продуктов питания: сеять, молотить, сушить зерно, возить молоко на молокозавод и затем в магазин - фермерам нужно много разных ресурсов. Мы также слышим об удобрениях, а ведь через Ормузский пролив проходит до 40% всех удобрений в мире. Если там сейчас затор, это означает, что значительной части фермеров мира нечем будет кормить свои растения. Также пищевая промышленность использует много нефти в различных упаковках. Так что точек [влияния] очень много", - говорит Гулбе.

Первыми пострадают от нынешней ситуации в производстве продуктов питания Индия и подобные регионы.

"Я надеюсь, что в Балтии мы не почувствуем этого в самом начале, потому что у нас уже есть урок 2022 года, и у значительной части фермеров есть резервы. Сезон начинается, и рачительный хозяин, как правило, думает на несколько шагов вперед. У большинства есть удобрения для весеннего сева, а у некоторых - для осеннего. Но, конечно, в этой неопределенности и незнании, будет или нет, нет ничего хорошего, а удобрения - это очень большая статья расходов", - говорит Гулбе.

В то же время она призвала покупателей помнить об опыте прошлых кризисов и не начинать запасаться большим количеством продуктов.

Гулбе подчеркнула, что Латвия полностью обеспечивает себя продовольствием, дефицита продуктов не будет, и если один продукт нельзя купить, его можно заменить другим. Поэтому вопрос только в цене. Однако, создавая ажиотаж, торговцы пользуются этим и еще больше повышают цены.