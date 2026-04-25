«Это путь назад в СССР!» В Гризинькалнсе перегородили улицу — Даце Линдберга возмущена

А вот что по этому поводу думает политический активист Даце Линдберга:

"У латышей - изысканный вкус и чувство эстетики до того момента, когда за работу берутся "Прогрессивные". Простите, какая Европа, какие улучшения? Это самый прямой путь назад в Советский Союз. Эти какашки пробегающей собаки посреди улицы не только визуально отпугивают, но и затрудняют движение оперативного транспорта. Зачем "Прогрессивные" превращают Ригу в российскую деревню?"

В комментариях её возмущение разделяют, но не все:

- Видимо, вы по Европе не путешествовали, там полно таких модальных фильтров.

- Ну конечно, горшки с цветами - это ведь чистейший коммунизм!!!

- Предполагаю, в основном потому, что у большинства "Прогрессивных" родители и деды-бабки делали карьеру в КПСС и там дома до сих пор царит ностальгия по ушедшим временам расцвета. В такой среде и с такими ценностями выросло это поколение "Прогрессивных" - "ползучих коммунистов".

- Дорожные знаки там временные, это для некоторых умов слишком сложно, но это для тех, кто впервые в жизни видит модальный фильтр, чтобы был в состоянии понять. Конечно, каждый поддержал бы закупку дизайнерских модальных фильтров, и, конечно, никто бы не издевался по поводу затрат на них и их содержания.

- Эта улица теперь полностью блокирована и стала пешеходной?

- Напоминает Россию.

- И главное, что это дерьмо, то есть бетонные блоки, предподносят, как будто это какая-то мегахорошо выполненная работа.