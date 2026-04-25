«Это путь назад в СССР!» В Гризинькалнсе перегородили улицу — Даце Линдберга возмущена

Редакция PRESS 25 апреля, 2026 17:50

Такие бурные эмоции у члена партии "Восходящее солнце - Латвии" вызвало временное перегораживание ул. Варну. На фото видно, что поперёк улицы установлены ограждения и бетонные блоки, рядом с ними - вазоны с цветами. За это публика в соцсети "Х" уже успела раскритиковать депутата Рижской думы Марту Котелло, требуя её отставки. Рижская дума обосновывает частичное блокирование улицы тем, что таким образом она стремится сократить поток транзита.

А вот что по этому поводу думает политический активист Даце Линдберга: 

"У латышей - изысканный вкус и чувство эстетики до того момента, когда за работу берутся "Прогрессивные". Простите, какая Европа, какие улучшения? Это самый прямой путь назад в Советский Союз. Эти какашки пробегающей собаки посреди улицы не только визуально отпугивают, но и затрудняют движение оперативного транспорта. Зачем "Прогрессивные" превращают Ригу в российскую деревню?"

В комментариях её возмущение разделяют, но не все:

- Видимо, вы по Европе не путешествовали, там полно таких модальных фильтров.

- Ну конечно, горшки с цветами - это ведь чистейший коммунизм!!!

- Предполагаю, в основном потому, что у большинства "Прогрессивных" родители и деды-бабки делали карьеру в КПСС и там дома до сих пор царит ностальгия по ушедшим временам расцвета. В такой среде и с такими ценностями выросло это поколение "Прогрессивных" - "ползучих коммунистов".

- Дорожные знаки там временные, это для некоторых умов слишком сложно, но это для тех, кто впервые в жизни видит модальный фильтр, чтобы был в состоянии понять. Конечно, каждый поддержал бы закупку дизайнерских модальных фильтров, и, конечно, никто бы не издевался по поводу затрат на них и их содержания.

- Эта улица теперь полностью блокирована и стала пешеходной?

- Напоминает Россию.

- И главное, что это дерьмо, то есть бетонные блоки, предподносят, как будто это какая-то мегахорошо выполненная работа.

 

 

Крик души многодетной мамы: «Хочу родительские чаты запретить по закону!»

«Куда спасаться, не знаем»: жители латгальской деревни, где упал дрон, рассказали, как это было

Не так страшна буря, как её прогноз: ветер будет слабее, чем ожидалось

«Куда спасаться, не знаем»: жители латгальской деревни, где упал дрон, рассказали, как это было

В селе Вецружина в Резекненской волости после инцидента с дроном особого волнения не ощущается, но местные нередко признают, что не знают, куда спасаться, если случится что серьёзное, сообщает LSM.LV.

Крик души многодетной мамы: «Хочу родительские чаты запретить по закону!»

Кто-то считает чаты в мессенджерах удобным способом общения, а кто-то - пустой тратой времени и злом, которое следует искоренить. Второе, конечно, крайность, но, как показывает опыт, нередки случаи, когда нормальный обмен информацией превращается в выяснение отношений, переход на личности и прямые оскорбления.

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Не так страшна буря, как её прогноз: ветер будет слабее, чем ожидалось

Согласно последним прогнозам синоптиков, ветер в воскресенье будет немного слабее, чем предполагалось изначально. 

Вице-мэр: выборы в октябре состоятся, но голоса, возможно, придётся считать вручную

Вице-мэр Риги Марис Спринджукс на телеканале TV24 в программе Preses Klubs заявил, что выборы в Латвии состоятся, несмотря на проблемы с цифровыми решениями. Однако в качестве альтернативы рассматривается подсчёт голосов вручную, что означало бы существенную нагрузку на работников избирательных комиссий.

Китайские «тюрьмы для полных»: взвешивание 2 раза в день, интенсивные тренировки, запрет на перекусы

В социальных сетях расплодились видео, на которых люди занимаются спортом в большом спортивном зале, стоят в очереди за едой в столовой и спят в общежитиях.

