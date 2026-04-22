Факт, по мнению автора, очевиден: попасть на высокую и хорошо оплачиваемую должность в правлениях и советах крупных капитальных обществ почти невозможно без поддержки этой системы. Возникла замкнутая группа, напоминающая феномен американской «Лиги плюща», когда доступ к верхним этажам управления контролирует узкий круг своих.

Как сказал в интервью «Неаткаригай» депутат Андрис Кулбергс, руководивший двумя парламентскими следственными Комиссиями Сейма: «Это одна тотальная язва в нашем государстве с управлением капитальными обществами». По его словам, и в деле «airBaltic», и в расследовании вокруг «Rīgas siltums» повторяются одни и те же типажи, проблемы и управленческие подходы. Он добавил, что видит «те же самые высокооплачиваемые должностные лица», о которых у него есть ощущение, что им «целенаправленно платят за ничегонеделание».

Однако автор уточняет: речь не о бездействии как таковом. Эти люди работают, и работают эффективно, но их реальные цели отличаются от декларируемых. Если смотреть с точки зрения потребителей, они как будто «ничего не делают». Но если их настоящая задача состоит в том, чтобы «всем, кто присосался вокруг, было очень хорошо», то система, наоборот, действует успешно. Именно за это, по мысли автора, они и получают большие деньги.

Как только становится понятно, что интересы потребителей не совпадают с интересами «всех, кто присосался вокруг», всё встаёт на свои места. Тогда видно, что высокооплачиваемые руководители и связанные с ними структуры работают «не отрываясь», но не ради тех, кто оплачивает услуги, а ради сохранения удобной для себя экосистемы.

Формально интересы потребителей должна защищать Комиссия по регулированию общественных услуг. Но, как утверждает автор, на деле и этот механизм работает так, чтобы внутри экосистемы не было конфликтов. Более низкие тарифы для потребителей даже не являются основной декларируемой целью, потому что регулятор обязан балансировать интересы предприятий и клиентов. А предприятия всегда ближе, конкретнее, лучше организованы и обладают большими ресурсами, в том числе на дорогих юристов, которые сумеют доказать необходимость любых расходов и повышения тарифов.

Автор приводит и пример с «Rīgas siltums». На заседании парламентской следственной Комиссии Сейма Кулбергс допрашивал бывших руководителей предприятия из-за купленного на аутсорсе у SIA «CIVITTA» «письма ожиданий». Абсурд, по его словам, в том, что логика должна быть обратной: не предприятие должно покупать текст ожиданий для акционеров, а сами акционеры должны формулировать, чего они ждут от предприятия. В результате выходит, что за деньги рижан кто-то со стороны пишет то, что владельцы предприятия якобы хотят от него получить.

Если смотреть с позиции здравого смысла, это выглядит бессмыслицей. Но если понимать, что главный смысл подобных закупок - дать «поесть» участникам той же экосистемы, то всё становится логичным. То же касается закупок «среднесрочных стратегий» и других похожих документов. Автор допускает, что победители таких закупок могут быть из того же круга людей, который Кулбергс описывает словами «присосались вокруг».

Отсюда возникает главный вопрос: что делать дальше? Если признать, что система не служит интересам общества, то ломать её будет трудно. Она годами работала в интересах «своих», и уверенность этих людей в нормальности происходящего, по мнению автора, непоколебима. Это хорошо проявилось в разговоре Кулбергса и Петерсона, когда они, говоря на одном языке, по сути не понимали друг друга, потому что исходили из совершенно разных целей.

Поэтому избиратели, считает автор, должны требовать от политических партий принципиального пересмотра критериев отбора высших управленцев крупных капитальных обществ. Любую связь с «Балтийским институтом корпоративного управления» Графса и его курсами нужно оценивать как серьёзный минус, а не плюс. Чем дальше от этой экосистемы, тем лучше.

Без изменений в кадровом отборе и постановке целей всё, по мысли автора, будет только ухудшаться: тем, кто «присосался вокруг», станет ещё лучше, а потребителям - ещё хуже, потому что в счетах будет расти не только плата за само тепло, но и за «письма ожиданий», «среднесрочные стратегии» и другие подобные документы.