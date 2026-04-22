Бен Латвовскис нашел «присосавшихся». Это институт корпоративного управления Графса (1)

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 08:18

В демократической системе выборы и предвыборный период - это тот редкий момент, когда «обычный человек» может повлиять на высшую власть. Эту возможность, которая в Латвии появляется раз в четыре года, нельзя упускать. Политикам нужно задавать неудобные вопросы. Например, будет ли сохранена нынешняя система отбора управленцев для государственных и муниципальных капитальных обществ, выстроенная вокруг «Балтийского института корпоративного управления» Андриса Графса. Обэтом пишет Бен Латвовскис в NRA.

Факт, по мнению автора, очевиден: попасть на высокую и хорошо оплачиваемую должность в правлениях и советах крупных капитальных обществ почти невозможно без поддержки этой системы. Возникла замкнутая группа, напоминающая феномен американской «Лиги плюща», когда доступ к верхним этажам управления контролирует узкий круг своих.

Как сказал в интервью «Неаткаригай» депутат Андрис Кулбергс, руководивший двумя парламентскими следственными Комиссиями Сейма: «Это одна тотальная язва в нашем государстве с управлением капитальными обществами». По его словам, и в деле «airBaltic», и в расследовании вокруг «Rīgas siltums» повторяются одни и те же типажи, проблемы и управленческие подходы. Он добавил, что видит «те же самые высокооплачиваемые должностные лица», о которых у него есть ощущение, что им «целенаправленно платят за ничегонеделание».

Однако автор уточняет: речь не о бездействии как таковом. Эти люди работают, и работают эффективно, но их реальные цели отличаются от декларируемых. Если смотреть с точки зрения потребителей, они как будто «ничего не делают». Но если их настоящая задача состоит в том, чтобы «всем, кто присосался вокруг, было очень хорошо», то система, наоборот, действует успешно. Именно за это, по мысли автора, они и получают большие деньги.

Как только становится понятно, что интересы потребителей не совпадают с интересами «всех, кто присосался вокруг», всё встаёт на свои места. Тогда видно, что высокооплачиваемые руководители и связанные с ними структуры работают «не отрываясь», но не ради тех, кто оплачивает услуги, а ради сохранения удобной для себя экосистемы.

Формально интересы потребителей должна защищать Комиссия по регулированию общественных услуг. Но, как утверждает автор, на деле и этот механизм работает так, чтобы внутри экосистемы не было конфликтов. Более низкие тарифы для потребителей даже не являются основной декларируемой целью, потому что регулятор обязан балансировать интересы предприятий и клиентов. А предприятия всегда ближе, конкретнее, лучше организованы и обладают большими ресурсами, в том числе на дорогих юристов, которые сумеют доказать необходимость любых расходов и повышения тарифов.

Автор приводит и пример с «Rīgas siltums». На заседании парламентской следственной Комиссии Сейма Кулбергс допрашивал бывших руководителей предприятия из-за купленного на аутсорсе у SIA «CIVITTA» «письма ожиданий». Абсурд, по его словам, в том, что логика должна быть обратной: не предприятие должно покупать текст ожиданий для акционеров, а сами акционеры должны формулировать, чего они ждут от предприятия. В результате выходит, что за деньги рижан кто-то со стороны пишет то, что владельцы предприятия якобы хотят от него получить.

Если смотреть с позиции здравого смысла, это выглядит бессмыслицей. Но если понимать, что главный смысл подобных закупок - дать «поесть» участникам той же экосистемы, то всё становится логичным. То же касается закупок «среднесрочных стратегий» и других похожих документов. Автор допускает, что победители таких закупок могут быть из того же круга людей, который Кулбергс описывает словами «присосались вокруг».

Отсюда возникает главный вопрос: что делать дальше? Если признать, что система не служит интересам общества, то ломать её будет трудно. Она годами работала в интересах «своих», и уверенность этих людей в нормальности происходящего, по мнению автора, непоколебима. Это хорошо проявилось в разговоре Кулбергса и Петерсона, когда они, говоря на одном языке, по сути не понимали друг друга, потому что исходили из совершенно разных целей.

Поэтому избиратели, считает автор, должны требовать от политических партий принципиального пересмотра критериев отбора высших управленцев крупных капитальных обществ. Любую связь с «Балтийским институтом корпоративного управления» Графса и его курсами нужно оценивать как серьёзный минус, а не плюс. Чем дальше от этой экосистемы, тем лучше.

Без изменений в кадровом отборе и постановке целей всё, по мысли автора, будет только ухудшаться: тем, кто «присосался вокруг», станет ещё лучше, а потребителям - ещё хуже, потому что в счетах будет расти не только плата за само тепло, но и за «письма ожиданий», «среднесрочные стратегии» и другие подобные документы.

Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей (1)

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за Ормузского пролива (1)

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Смоет, сдует, заморозит! В выходные ждем циклон: дождь, снег и ветер до 25 м/с (1)

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление (1)

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса (1)

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает (1)

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

Трамп продлил перемирие с Ираном, но оставил Ормуз под блокадой (1)

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

