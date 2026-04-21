Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Во вторник правительство в закрытой части рассмотрело доклад Министерства экономики Латвии о ситуации на топливных биржах и её влиянии на экономику. По словам министра, мировые цены уже снизились, но это пока не полностью отражено в рознице.

В распоряжении правительства есть предложения по удержанию цены топлива около 1,80 евро за литр. Среди них — снижение НДС, отказ от обязательной примеси биотоплива и пересмотр или временная приостановка ряда требований. Валайнис подчеркнул, что превышение отметки 1,80 евро усиливает негативное влияние на экономику — рост цен, инфляцию и замедление развития.

Он также отметил необходимость быстрых решений, выделив как приоритет снижение ставки НДС, поскольку это проще реализовать. Однако в правительстве нет единого мнения — есть сомнения как по соответствию нормам ЕС, так и по эффективности меры.

В докладе рассматриваются и другие варианты, например скидки на железнодорожные билеты.

Ранее правительство поддержало идею ввести для топливных компаний так называемый «солидарный платеж», если их розничные цены более чем на 3% превышают расчётный ориентир. Против выступили ряд организаций, включая инвесторов и работодателей.

С 1 апреля вступил в силу закон о сдерживании роста цен на топливо. Он предусматривает временное снижение акциза на дизель — с 467 до 396 евро за 1000 литров (для сельхоздизеля — 21 евро). Льготные ставки действуют до 30 июня.