Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60% (2)

© LETA 20 апреля, 2026 20:35

Важно 2 комментариев

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

В Литве средняя цена электроэнергии на прошлой неделе выросла на 61% и составила 86,27 евро за МВт-ч, а в Эстонии - на 47% и составила 85,54 евро за МВт-ч.

"Latvenergo" отмечает, что оптовые цены на электроэнергию в Скандинавском регионе и Балтии на прошлой неделе резко выросли. Рост цен был обусловлен главным образом значительным снижением объемов выработки ветровых, а также солнечных электростанций в регионе "Nord Pool" в целом. Несмотря на то, что в Балтии объемы солнечной энергии продолжали расти, их влияние на общую динамику цен было ограниченным.

Цена в системе "Nord Pool" выросла до 97,42 евро за МВт-ч, что на 67% больше, чем на предыдущей неделе.

Средние цены на электроэнергию на прошлой неделе выросли и в других европейских странах. В Германии цена выросла до 109,09 евро за МВт-ч - на 50% по сравнению с предыдущей неделей, а в Польше - на 32% до 105,94 евро за МВт-ч.

В регионе "Nord Pool" выработка ветровой энергии на прошлой неделе упала на 44%, а солнечной - на 27%. В то же время в странах Балтии выработка ветровой энергии упала на 38%, а солнечной - выросла на 17%.

Выработка атомных станций в Северной Европе на прошлой неделе снизилась на 3% до 68%.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 7 640 ГВт-ч, а производство электроэнергии - 7 804 ГВт-ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 5% до 472 ГВтч. В Латвии потребление электроэнергии оставалось стабильным на уровне 133 ГВт-ч. В Эстонии потребление снизилось на 10% до 139 ГВт-ч. Литва потребила 201 ГВт-ч электроэнергии, что на 5% меньше, чем на предыдущей неделе.

Производство электроэнергии в странах Балтии снизилось на 11 % и составило 451 ГВт-ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 7% ниже, чем на предыдущей неделе, или 162 ГВт-ч. В Эстонии выработка осталась неизменной и составила 104 ГВт-ч, в Литве выработка снизилась на 19% до 184 ГВт-ч.

На прошлой неделе соотношение производства и потребления в Латвии составило 122%, в Эстонии - 75%, а в Литве - 92%. Страны Балтии произвели 95% электроэнергии, потребленной в регионе.

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

