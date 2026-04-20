Латвия закрыла доступ ещё к 10 российским сайтам: список

Доступ к сайтам "pobedarf.ru", "vgoroden.ru", "orda-info.online", "baikal-daily.ru", "newsomsk.ru", "gubdaily.ru", "gorvesti.ru", "volgadmin.ru", "parmanews.ru" и "pulse19.ru" запрещен.

В NEPLP поступила информация от компетентного государственного органа о том, что эти веб-сайты, как правило, распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат, воюющих в Украине, и создают чувство принадлежности и позитивное отношение к России в целом.

По мнению NEPLP и компетентного государственного административного органа, это может негативно сказаться на сплоченности латвийского общества, межэтнических отношениях, понимании ценностей, принадлежности латвийских жителей к единому информационному пространству, а также на солидарности и поддержке латвийского государства Украине в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

В прошлом NEPLP принимал аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.

