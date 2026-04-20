Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Пн, 20. Апреля
Доступность

Латвия закрыла доступ ещё к 10 российским сайтам: список

© LETA 20 апреля, 2026 14:14

Национальный совет электронных СМИ (NEPLP, НЭПС) заблокировал доступ еще к десяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении совета, опубликованном в официальном вестнике.

Доступ к сайтам "pobedarf.ru", "vgoroden.ru", "orda-info.online", "baikal-daily.ru", "newsomsk.ru", "gubdaily.ru", "gorvesti.ru", "volgadmin.ru", "parmanews.ru" и "pulse19.ru" запрещен.

В NEPLP поступила информация от компетентного государственного органа о том, что эти веб-сайты, как правило, распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат, воюющих в Украине, и создают чувство принадлежности и позитивное отношение к России в целом.

По мнению NEPLP и компетентного государственного административного органа, это может негативно сказаться на сплоченности латвийского общества, межэтнических отношениях, понимании ценностей, принадлежности латвийских жителей к единому информационному пространству, а также на солидарности и поддержке латвийского государства Украине в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

В прошлом NEPLP принимал аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.
 

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 16:47

Важно 0 комментариев

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

Читать
Загрузка

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

Читать

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

Читать

Выбор редакции 16:14

Выбор редакции 0 комментариев

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Азбука здоровья 16:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Сезон начался — и он стал длиннее.

Читать

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Читать

Новости Латвии 16:04

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Читать