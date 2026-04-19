«Они ждут, пока я умру»: пациент с онкозаболеванием решил искать правду в суде

© LTV 19 апреля, 2026 13:58

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

Однажды на УЗИ у Мариса обнаружили изменения в печеии, затем у него диагностировали онкозаболевание. Поначалу государство эти лекарства компенсировало, но они не помогали, заболевание прогрессировало. Операцию делать было невозможно из-за локализации опухоли. Тогда онколог из Рижской Восточной клинической университетской больницы выписала новый медикамент. Этот препарат был включён в список компенсируемых лекарств, но из-за высокой стоимости Марис должен был обратиться в Национальную службу здоровья с заявлением об индивидуальной компенсации.

Он поясняет: "Есть документ, решение консилиума. С ним я иду на улицу Цесу в Национальную службу здоровья, пишу заявление - прошу компенсировать мне лекарство. И через месяц, в последний день, они написали отказ".

Нужный препарат Марис всё же приобрёл - сначала на средства семьи, потом помогали родные и друзья, а также благотворительный фонд Ziedot.lv. Однако Марис решил, что за свои права на поддержку от государства всё же надо бороться, и подал в суд на Минздрав.

"Мы сразу подали в суд. В Административный. Первый суд мы проиграли. Я считаю, что такова судебная практика, мне никто не компенсирует ничего. Судебная практика - они решают в пользу государства", - рассказал Марис, который считает такое отношение дискриминацией.

Производство по делу затянулось - заседание, на котором предполагалось огласить приговор, откладывалось уже дважды. 

"Они просто, как я понимаю, ждут моей смерти. Теперь в апреле будет. Значит, если у меня снова будет отрицательное решение, мы идём дальше", - отметил Марис.

Помимо суда, он обращался и в другие организации, в том числе писал премьеру и в бюро омбудсмена, где ему дали ответ "воду на восьми страницах. Вода натуральная. И это якобы не дискриминация и не нарушение прав человека".

Пациенты, получившие отказ от Национальной службы здоровья, нередко обращаются в Административный суд. Вопрос о доступности компенсируемых медикаментов в своё время анализировал и Конституционный суд. Было это в 2008-2009 годах, но выводы, которые были сделаны тогда, актуальны и сегодня.

Вот что по этому поводу высказал глава юридического департамента Конституционного суда Кристапс Тамужс: "Государство не обязано гарантировать каждому человеку право на здоровье, поскольку этого, конечно, и невозможно сделать. Есть право на минимальный медицинский уход, и есть второй аспект - обеспечить каждому человеку право заботиться самому о своём здоровье. Сюда входит и обязанность государства обеспечить доступность медикаментов. Чтобы эти лекарства вообще были доступны жителям Латвии".

Право получить медикаменты бесплатно в Сатверсме не предусмотрено. В этом вопросе государство обладает свободой действия, которую следует сбалансировать с доступными ресурсами бюджета.

"Конституционный суд сказал, что из Сатверсме не проистекает право идти и говорить, что я хочу это лекарство бесплатно или, скажем, со скидкой 90%. Но это лекарство должно быть доступно", - разъясняет Тамужс.

Тем временем Марис не теряет оптимизма и возлагает свои надежды на пересадку печени - ни одно из компенсируемых лекарств не оказало желаемого эффекта.

Латвия и Литва не пропустят самолёт Фицо для полёта в Москву на 9 мая
Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики
В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек
Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством»

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

В Талси школьник выпил чистящее средство; самоуправление призывает не распространять дезинформацию

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

Трамп подписал указ об ускорении исследований препаратов для лечения психических заболеваний

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.
Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

«Уборка в городе доверена полным идиотам!» Что так возмутило рижанку?

Сезон скашивания газонов ещё не начался, но, оказывается, есть и другие способы, как нарушить покой и сон жителей столицы в выходной день.

«А могла быть гордость Латвии»: в сети обсуждают, почему Кемери до сих пор в запустении

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

