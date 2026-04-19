В Талси школьник выпил чистящее средство; самоуправление призывает не распространять дезинформацию

Редакция PRESS 19 апреля, 2026 14:46

ЧП и криминал 0 комментариев

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

Информация, опубликованная в соцсетях, свидетельствует о том, что несчастный случай произошёл после тренировки. Госполиция подтвердила, что инцидент имел место 14 апреля и что мальчик был доставлен из Талси в медучреждение в Ригу, возможно, с химическими ожогами. В связи со случившимся начат уголовный процесс, обстоятельства выясняются.

Талсинское краевое самоуправление призывает родителей детей и подростков, сотрудников учебных заведений и общество в целом уделить усиленное внимание безопасности детей и молодёжи.

"Обратите внимание на то, что подростки берут с собой в школу, что покупают в магазинах и как проводят свободное время. Всё чаще наблюдаются опасные тенденции: школьники, не осознавая последствий, могут причинить существенный вред здоровью. Молодёжь экспериментирует с химическими веществами, изготавливает взрывные устройства, употребляет жидкости неизвестного происхождения, не проверяет состав напитков, принимает неподходящие медикаменты, а также поступает необдуманно и рискованно, используя различные средства транспорта. Такое поведение может повлечь серьёзные расстройства здоровья и быть опасным для жизни.

Важно также пить только из своей бутылки, ни в коем случае не из чужих, и не есть пищу, предназначенную для других! Призываем быть наблюдательными, говорить с детьми о факторах риска и последствиях, немедленно реагировать на подозрительные ситуации. Будем беречь себя и других!"

Кроме того, краевая дума призывает не верить дезинформации, которую распространяют отдельные комментаторы, утверждающие, что трагический случай произошёл во время занятий, что информацию якобы скрывают и что ровесники заставили пострадавшего мальчика выпить эту жидкость. Самоуправление подчёркивает: жидкость не была получена в школе - молодые люди принесли её с собой.

Латвия и Литва не пропустят самолёт Фицо для полёта в Москву на 9 мая
Латвия и Литва не пропустят самолёт Фицо для полёта в Москву на 9 мая

Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством»

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

«Они ждут, пока я умру»: пациент с онкозаболеванием решил искать правду в суде

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

Трамп подписал указ об ускорении исследований препаратов для лечения психических заболеваний

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.
Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

«Уборка в городе доверена полным идиотам!» Что так возмутило рижанку?

Сезон скашивания газонов ещё не начался, но, оказывается, есть и другие способы, как нарушить покой и сон жителей столицы в выходной день.

«А могла быть гордость Латвии»: в сети обсуждают, почему Кемери до сих пор в запустении

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

