В Талси школьник выпил чистящее средство; самоуправление призывает не распространять дезинформацию

Информация, опубликованная в соцсетях, свидетельствует о том, что несчастный случай произошёл после тренировки. Госполиция подтвердила, что инцидент имел место 14 апреля и что мальчик был доставлен из Талси в медучреждение в Ригу, возможно, с химическими ожогами. В связи со случившимся начат уголовный процесс, обстоятельства выясняются.

Талсинское краевое самоуправление призывает родителей детей и подростков, сотрудников учебных заведений и общество в целом уделить усиленное внимание безопасности детей и молодёжи.

"Обратите внимание на то, что подростки берут с собой в школу, что покупают в магазинах и как проводят свободное время. Всё чаще наблюдаются опасные тенденции: школьники, не осознавая последствий, могут причинить существенный вред здоровью. Молодёжь экспериментирует с химическими веществами, изготавливает взрывные устройства, употребляет жидкости неизвестного происхождения, не проверяет состав напитков, принимает неподходящие медикаменты, а также поступает необдуманно и рискованно, используя различные средства транспорта. Такое поведение может повлечь серьёзные расстройства здоровья и быть опасным для жизни.

Важно также пить только из своей бутылки, ни в коем случае не из чужих, и не есть пищу, предназначенную для других! Призываем быть наблюдательными, говорить с детьми о факторах риска и последствиях, немедленно реагировать на подозрительные ситуации. Будем беречь себя и других!"

Кроме того, краевая дума призывает не верить дезинформации, которую распространяют отдельные комментаторы, утверждающие, что трагический случай произошёл во время занятий, что информацию якобы скрывают и что ровесники заставили пострадавшего мальчика выпить эту жидкость. Самоуправление подчёркивает: жидкость не была получена в школе - молодые люди принесли её с собой.