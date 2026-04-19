Авиакомпании отменяют рейсы из-за роста цен на топливо

Пассажирам авиакомпаний следует ожидать увеличения числа отмен рейсов из-за роста цен на авиационное топливо на фоне войны в Иране. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает информационное агентство Bloomberg. Согласно данным аналитической компании Cirium Ltd., глобальная пропускная способность авиакомпаний только в мае сократится примерно на 3% вместо ожидаемого роста на 4-6% в 2026 году.

Крупнейшие авиакомпании предупреждают об отменах рейсов из-за нехватки топлива

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) заявляет, что запасов авиационного топлива в Европе хватит примерно на шесть недель. Дефицит авиакеросина вызван войной США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива, которая перекрыла поставки иранской нефти.

Чтобы сэкономить топливо, крупнейшие авиакомпании прибегают к сокращению своего расписания. Так, нидерландская авиакомпания KLM заявила об отмене в мае 80 рейсов туда и обратно из амстердамского аэропорта Схипхол. Это ставит ее в один ряд с американской United Airlines и немецкой Lufthansa, которые также сократили маршруты по соображениям рентабельности, указывает Bloomberg.

Требуются "незамедлительные меры"

Федеральное объединение немецкой авиационной отрасли (BDL) потребовало "незамедлительных мер, предпочтительно скоординированных на уровне ЕС". По его оценке, нехватка керосина "на первом этапе" приведет к временной приостановке менее загруженных коротких маршрутов и ускоренному выводу из эксплуатации старых воздушных судов с высоким расходом топлива. Ограничение авиасообщения нанесет немецкой и европейской экономике "значительный ущерб", подчеркнул BDL.

Даже если война в Иране скоро закончится, на восстановление поврежденной инфраструктуры, вероятно, уйдут месяцы или годы, пишет Bloomberg.