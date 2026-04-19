Авиакомпании отменяют рейсы из-за роста цен на топливо

© Deutsche Welle 19 апреля, 2026 11:31

Пассажирам следует ждать увеличения числа отмен авиарейсов из-за роста цен на топливо на фоне войны в Иране. По данным аналитиков, глобальная пропускная способность авиакомпаний в мае сократится примерно на 3%.

Пассажирам авиакомпаний следует ожидать увеличения числа отмен рейсов из-за роста цен на авиационное топливо на фоне войны в Иране. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает информационное агентство Bloomberg. Согласно данным аналитической компании Cirium Ltd., глобальная пропускная способность авиакомпаний только в мае сократится примерно на 3% вместо ожидаемого роста на 4-6% в 2026 году.

Крупнейшие авиакомпании предупреждают об отменах рейсов из-за нехватки топлива

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) заявляет, что запасов авиационного топлива в Европе хватит примерно на шесть недель. Дефицит авиакеросина вызван войной США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива, которая перекрыла поставки иранской нефти.

Чтобы сэкономить топливо, крупнейшие авиакомпании прибегают к сокращению своего расписания. Так, нидерландская авиакомпания KLM заявила об отмене в мае 80 рейсов туда и обратно из амстердамского аэропорта Схипхол. Это ставит ее в один ряд с американской United Airlines и немецкой Lufthansa, которые также сократили маршруты по соображениям рентабельности, указывает Bloomberg.

Требуются "незамедлительные меры"

Федеральное объединение немецкой авиационной отрасли (BDL) потребовало "незамедлительных мер, предпочтительно скоординированных на уровне ЕС". По его оценке, нехватка керосина "на первом этапе" приведет к временной приостановке менее загруженных коротких маршрутов и ускоренному выводу из эксплуатации старых воздушных судов с высоким расходом топлива. Ограничение авиасообщения нанесет немецкой и европейской экономике "значительный ущерб", подчеркнул BDL.

Даже если война в Иране скоро закончится, на восстановление поврежденной инфраструктуры, вероятно, уйдут месяцы или годы, пишет Bloomberg.

Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством»

Важно 16:01

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики

Важно 15:42

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

В Талси школьник выпил чистящее средство; самоуправление призывает не распространять дезинформацию

ЧП и криминал 14:46

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

«Они ждут, пока я умру»: пациент с онкозаболеванием решил искать правду в суде

Важно 13:58

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

Трамп подписал указ об ускорении исследований препаратов для лечения психических заболеваний

Мир 13:49

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.
Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

«Уборка в городе доверена полным идиотам!» Что так возмутило рижанку?

Важно 13:21

Сезон скашивания газонов ещё не начался, но, оказывается, есть и другие способы, как нарушить покой и сон жителей столицы в выходной день.

Сезон скашивания газонов ещё не начался, но, оказывается, есть и другие способы, как нарушить покой и сон жителей столицы в выходной день.

«А могла быть гордость Латвии»: в сети обсуждают, почему Кемери до сих пор в запустении

Важно 12:20

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

