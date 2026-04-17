Европейский союз жёстко ответил на заявления секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу о возможных действиях против стран Балтии и Финляндии. В Брюсселе заявили, что такие обвинения ничем не подтверждены и укладываются в привычную линию российской дезинформации.

Поводом стали слова Шойгу о том, что Москва якобы может использовать механизмы самообороны, если подтвердится использование воздушного пространства стран Балтии и Финляндии для полётов дронов. Российский чиновник также сослался на статью 51 Устава ООН, однако никаких доказательств в подтверждение этих утверждений представлено не было.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе заявила, что подобная риторика не только безосновательна, но и опасна для региональной безопасности.

«Совершенно ясно, что такие заявления являются частью российского арсенала дезинформации, а также создают почву для эскалации и подрывают региональную безопасность. Ничего нового», - сказала Хиппер.

В Брюсселе также подчеркнули, что Латвия, Литва, Эстония и Финляндия уже официально отвергли любую причастность к атакам на территории России. В Евросоюзе считают, что такими заявлениями Москва сознательно поднимает напряжённость в Балтийском регионе.

Одновременно ЕС напомнил и о других угрозах со стороны России, включая заявления о возможных ударах по европейским оборонным предприятиям, которые связаны с производством дронов для Украины. По словам Хиппер, Евросоюз не собирается менять курс и продолжит поддержку Киева.

В Брюсселе также указали на ухудшение финансовой ситуации в России. По данным Европейской комиссии, в первом квартале 2026 года бюджетный дефицит страны почти удвоился по сравнению с тем же периодом прошлого года.