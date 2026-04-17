«Ничего нового»: Брюссель назвал слова Шойгу дезинформацией (3)

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 21:33

Важно 3 комментариев

Европейский союз жёстко ответил на заявления секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу о возможных действиях против стран Балтии и Финляндии. В Брюсселе заявили, что такие обвинения ничем не подтверждены и укладываются в привычную линию российской дезинформации.

Поводом стали слова Шойгу о том, что Москва якобы может использовать механизмы самообороны, если подтвердится использование воздушного пространства стран Балтии и Финляндии для полётов дронов. Российский чиновник также сослался на статью 51 Устава ООН, однако никаких доказательств в подтверждение этих утверждений представлено не было.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе заявила, что подобная риторика не только безосновательна, но и опасна для региональной безопасности.

«Совершенно ясно, что такие заявления являются частью российского арсенала дезинформации, а также создают почву для эскалации и подрывают региональную безопасность. Ничего нового», - сказала Хиппер.

В Брюсселе также подчеркнули, что Латвия, Литва, Эстония и Финляндия уже официально отвергли любую причастность к атакам на территории России. В Евросоюзе считают, что такими заявлениями Москва сознательно поднимает напряжённость в Балтийском регионе.

Одновременно ЕС напомнил и о других угрозах со стороны России, включая заявления о возможных ударах по европейским оборонным предприятиям, которые связаны с производством дронов для Украины. По словам Хиппер, Евросоюз не собирается менять курс и продолжит поддержку Киева.

В Брюсселе также указали на ухудшение финансовой ситуации в России. По данным Европейской комиссии, в первом квартале 2026 года бюджетный дефицит страны почти удвоился по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Комментарии (3)

Главные новости

Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное
Важно

Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное (4)

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?
Важно

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Латвия выбилась в лидеры ЕС! По производству поддельных сигарет
Важно

Латвия выбилась в лидеры ЕС! По производству поддельных сигарет (1)

«НАТО — бесполезно». Трамп проснулся и пошёл в атаку (3)

Мир 21:43

Мир 3 комментариев

 

 

Куда хотят идти работать? В Латвии назвали лидеров года (3)

Важно 21:27

Важно 3 комментариев

 

 

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада (3)

Важно 18:40

Важно 3 комментариев

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством» (3)

Важно 18:27

Важно 3 комментариев

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все (3)

Важно 18:19

Важно 3 комментариев

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги (3)

Важно 18:14

Важно 3 комментариев

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

