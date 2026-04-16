Через 40 лет государственные предатели из «Нового единства», «Прогрессивных» и ZZS хотят добить нас потоками индийцев, пакистанцев и узбеков, что неизбежно изменит национальный состав нашего государства. Все они будут укреплять русский мир в Латвии и в «час Х» могут взять в руки оружие, обратив его против латышей.

Этот процесс организуют Россия и фантасты западной левой идеологии.

Латыши, когда же мы проснемся, когда выйдем на улицы и будем призывать каждого индийца, пакистанца и узбека вернуться домой?

Готовы ли мы потерять Латвию?

Ради такой Латвии наши предки погибали в Рождественских боях, выживали в сибирском холоде и голоде, ради такой Латвии Гунар Астра страдал в лагерях Мордовии?"

Казалось бы, зачем такое перепечатывать нам? А затем, что 66 лайков (и ни одного дизлайка, заметьте), 17 репостов, одобрительные комментарии... Все эти люди, которым заходит такая жесть, думают, что так и надо, что это есть та "страшная правда", которую правительство скрывает от народа. И их не так уж и мало. Так что имейте в виду.