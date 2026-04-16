Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 16. Апреля Завтра: Alfs, Bernadeta, Mintauts
Доступность

«Латыши, выйдем на улицы и призовём каждого индийца и узбека вернуться домой!» Крик души нацактивиста (7)

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 17:32

7 комментариев

"80-е годы XX века в оккупированной Латвии — на нашу землю сознательно переселили массы людей, чтобы уничтожить латышскую идентичность и латышский язык, чтобы здесь была Россия, - пишет на своей странице ФБ Krisjanis Klavins. 

Через 40 лет государственные предатели из «Нового единства», «Прогрессивных» и ZZS хотят добить нас потоками индийцев, пакистанцев и узбеков, что неизбежно изменит национальный состав нашего государства. Все они будут укреплять русский мир в Латвии и в «час Х» могут взять в руки оружие, обратив его против латышей.

Этот процесс организуют Россия и фантасты западной левой идеологии.

Латыши, когда же мы проснемся, когда выйдем на улицы и будем призывать каждого индийца, пакистанца и узбека вернуться домой?

Готовы ли мы потерять Латвию?

Ради такой Латвии наши предки погибали в Рождественских боях, выживали в сибирском холоде и голоде, ради такой Латвии Гунар Астра страдал в лагерях Мордовии?"

Казалось бы, зачем такое перепечатывать нам? А затем, что 66 лайков (и ни одного дизлайка, заметьте), 17 репостов, одобрительные комментарии... Все эти люди, которым заходит такая жесть, думают, что так и надо, что это есть та "страшная правда", которую правительство скрывает от народа. И их не так уж и мало. Так что имейте в виду.  

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (7)
Главные новости

Кулбергс: электричество в Латвии стало «скрытым налогом»
Важно

Кулбергс: электричество в Латвии стало «скрытым налогом»

Рюкзак спас школьника после столкновения c поездом в Риге
Важно

Рюкзак спас школьника после столкновения c поездом в Риге

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя (7)

Важно 21:32

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

Читать
Загрузка

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО (7)

Важно 21:10

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Читать

Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica (7)

Важно 21:02

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Читать

Ну, погнали! BMW летела 156 км в час, а всего поймали 1792 «гонщика» за сутки (7)

ЧП и криминал 21:00

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

Читать

Важно 20:50

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Читать

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент? (7)

Выбор редакции 20:37

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Читать

Вклад airBaltic в экономику Латвии значительно превышает уплаченные компанией налоги (7)

Важно 20:25

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

Читать