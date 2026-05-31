Евродепутат Позняк назвал гражданскую оборону «слепой зоной» в безопасности Латвии

31 мая, 2026 12:39

Как информировали агентство LETA в офисе политика, Позняк считает, что публичные дискуссии после инцидента с украинскими дронами на территории Латвии в ночь на 7 мая показали необходимость полноценного сотрудничества между НВС, ГПСС и остальными структурами безопасности, а также более равного распределения финансирования между ними.

Европарламентарий подчёркивает: недостаточно увеличить политическим решением финансирование только для армии, а остальным структурам уделять меньше внимания. По его мнению, апрельский Доклад о прогрессе Минфина свидетельствует о том, что ситуация с госбюджетом может стать "особенно вызывающей" и существует риск, что другие службы безопасности продолжат крохоборничать.

Позняк отмечает, что и в апрельском докладе Минэкономики раздел посвящён оборонной отрасли, и обещание инвестировать туда как минимум 500 миллионов евро - дело правильное, но должна быть польза и для структур, задействованных в обеспечении гражданской обороны.

Он подчеркнул, что алгоритмы действия ответственных служб не могут оставаться без изменений годами - по принципу "я отвечаю только за своё звено". Евродепутат считает, что у Латвии есть возможнность стать примером для других стран ЕС в области гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт восточного приграничья НАТО. Кроме того, .Позняк привёл в пример Украину, где в противовоздушной обороне с конца прошлого года участвуют около 20 частных предприятий в координации с госструктурами.

«Поздняя весна и холодное лето» - так называлась заметка за подписью Кн. А. Ливен (князь Анатолий Ливен – герой Первой мировой и Освободительной войн), опубликованная в газете «Сегодня» 1 июля 1931 года. Как видите, латвийцы и раньше жаловались на совершенно непохожую на весну весну. Приводим выдержки из этой публикации:

О пожаре на полигоне, принадлежащем SIA Vidusdaugavas SPAAO и расположенном в волости Межарес Екабпилсского края, агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Как сообщила агентству LETA Госполиция, трагедия произошла в селе Лиепусала Гайгалавской волости Резекненского края.

Десять возможных диверсий на немецком флоте всего за год: вмешательство в системы, повреждённые боевые корабли и расследования без результата. Кто стоит за этими инцидентами?

Оборонные компании должны согласиться на «политкорректные» условия, такие как «борьба с изменением климата», прежде чем они смогут заключить многомиллионные контракты с Министерством обороны, сообщает Daily Mail.

Оппозиционное "Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщило, что российский комплекс "Орешник" размещен на территории бывшей авиабазы Кричев-6 на востоке страны.

