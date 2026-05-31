Евродепутат Позняк назвал гражданскую оборону «слепой зоной» в безопасности Латвии

Европарламентарий подчёркивает: недостаточно увеличить политическим решением финансирование только для армии, а остальным структурам уделять меньше внимания. По его мнению, апрельский Доклад о прогрессе Минфина свидетельствует о том, что ситуация с госбюджетом может стать "особенно вызывающей" и существует риск, что другие службы безопасности продолжат крохоборничать.

Позняк отмечает, что и в апрельском докладе Минэкономики раздел посвящён оборонной отрасли, и обещание инвестировать туда как минимум 500 миллионов евро - дело правильное, но должна быть польза и для структур, задействованных в обеспечении гражданской обороны.

Он подчеркнул, что алгоритмы действия ответственных служб не могут оставаться без изменений годами - по принципу "я отвечаю только за своё звено". Евродепутат считает, что у Латвии есть возможнность стать примером для других стран ЕС в области гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт восточного приграничья НАТО. Кроме того, .Позняк привёл в пример Украину, где в противовоздушной обороне с конца прошлого года участвуют около 20 частных предприятий в координации с госструктурами.