Готов ли Трамп сражаться за Зилупе? Отвечает политолог Марис Анджанс

- Как вы оцениваете происходящее в сфере обороны и безопасности в Латвии в течение последних трёх-пяти лет?

- Много чего было. Был прогресс по всем элементам обороны, но темп недостаточный. Не создаётся впечатления, что война рядом. У Минобороны было так много денег, сколько никогда не было у другого министерства после восстановления независимости. Конечно, можно было потратить в десять и в сто раз больше. Если посмотрим на 2014 год, когда наши вооружённые силы были на уровне ниже плинтуса, то тогда на оборону расходовалось примерно 220 миллионов евро, а сейчас - примерно 2,2 миллиарда.

Какова готовность Латвии к будущей войне, показали инциденты с дронами. Что-то было сделано, например, восстановление обязательной службы в армии, но это должно было произойти уже давно. Темп тоже недостаточный: в этом году будет обучено всего 1600 бойцов, а эстонцы и литовцы в год обучают 4 тысячи. Хорошо, что создаётся Балтийская линия обороны, и что - только в этом году - был закончен забор на границе. И то без датчиков! Идёт пятый год войны и - вот ведь достижение - забор закончен! Усиливается ПВО, но опять-таки недостаточно.

Огромной проблемой было хвастовство и шапкозакидательство. Объявить Латвию дроновой державой - это был выстрел себе в ногу. Скоро опять поеду в Латгалию, вот там-то как раз можно спросить у людей, какая такая Латвия - дроновая держава. Люди там чувствуют себя незащищёнными, они испуганы, нет чёткой связи с обществом, неясно, что делать в кризисных ситуациях. Конечно, ни у одной страны нет абсолютно идеальной противодроновой защиты, но так уж безумно хвастаться не надо. Можно искать оправдания, но будем помнить: первый дрон в Латвию прилетел осенью 2024 года.

- Какие-то выводы, конечно, можно было сделать.

- Я чувствовал, что меня вводят в заблуждение, когда мне рассказывали, что у нас тут есть радары, акустические датчики, мобильные единицы ПВО. Оказалось, что "всё покрыть невозможно", а эти мобильные единицы оснащены всего-навсего пулемётами и системами ближнего радиуса действия.

- В Румынию, которая входит в НАТО, только что залетел дрон и попал в жилой дом. Где реакция НАТО?

- Это не случай 5-й статьи. Предполагаю, что может идти речь о 4-й статье, где говорится о консультациях, которые, как правило, не приводят к 5-й статье. Вспомним, что румынский истребитель первым сбил дрон над странами Балтии. Румыны здесь, они действуют, стерегут не только своё небо, но и небо Балтии, но проблема в том, что в наши дни военные действия расплывчаты, и каждый такой инцидент не будет относиться к 5-й статье. Это не означает, что они сами неуязвимы. В Румынии и раньше падали дроны, но дроновой державой они себя не объявляли.

Солдаты НАТО размещены и в Румынии, но надо признать, что в НАТО тоже не готовы к будущей войне. Несколько недель назад я был на конференции в Эстонии, где задал вопрос генералу из НАТО: готовы ли вы к дроновой войне? Его ответ меня не совсем удовлетворил: если будет война, то это будет многомерная война - на суше, в воздухе и на море. Он мыслил вчерашними категориями. А если будет дроновая война с одновременным запуском 700 дронов и ракет по Латвии или Эстонии, что произойдёт? Хорошо, в воздухе есть истребители, но они не смогут "накрыть" все дроны. Наш МИД был недоволен моим вопросом - ведь Латвия должна лишь гордиться, как дроновой державе и положено.

- Всё громче становятся речи о том, что США выйдет из НАТО.

- Конечно, такая возможность есть. Но думаю, всё же не выйдет. Но расслабляться нам нельзя - сигналы очень неприятные.

- Какие именно?

- Когда было объявлено, что из Европы выведут 5 тысяч американских солдат. Однако Трамп отменил этот план. Но в целом надо считаться, что их в Европе станет меньше.

В рамках вооружённых сил стран Запада обсуждается, как сохранить безопасность без поддержки США. Должно быть решение Конгресса США, чтобы изменить численность американского контингента в Европе. Но мы же все знаем, как действует Трамп: он умело обходит решения Конгресса.

Предположим, что-то происходит и в Зилупе приходят русские войска. Сначала прилетают дроны, всё зачищают, войска закрепляются. Путин звонит Трампу и спрашивает, готов ли тот сражаться за Зилупе. Мы в это же время можем надеть розовые очки и думать, глядя сквозь них, что вступит в действие 5-я статья.

- Что для Латвии может означать выход США из НАТО?

- Всё хорошо, пока Россия кое-чего не делает. С тем же успехом США могут выйти из НАТО, как Франция при де Голле. Трамп может приказать меньше участвовать в миссиях и операциях НАТО, урезать финансирование. Для Латвии всё это плохо. Но хорошо то, что у России не идут дела на поле боя, хотя это и не означает, что Россия вот-вот рухнет. Россия именно поэтому может стать агрессивнее, искать новые места, где развернуться. Мы можем радоваться, что там всё рушится, но можем и надеяться, что после Путина президентом России не станет Рамзан Кадыров или его сын.

У России по-прежнему огромное количество дронов и баллистических ракет, солдат - до полутора миллионов. Если они приведут в Латвию, например, 50 тысяч солдат, против наших 8,5 тысяч - что произойдёт? Русские - закалённые в боях бандиты. Никогда нельзя недооценивать противника.