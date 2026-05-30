«Я для собаки лучше готовлю!» В соцсети жалуются на питание в больнице

"Эй, Восточная больница, у вас так еда для людей выглядит? Я для собаки более качественное питание варю..." - пишет на платформе "X" Aggy.

По её словам, работники, которые принесли еду, сами были в недоумении, что это такое, но "сотрудники отделения за косяки кухни не отвечают".

Судя по фото, в тарелке - гречневая крупа с водой. Как утверждает Aggy, вода была комнатной температуры.

Народ на её пост реагирует активно: ей сочувствуют, возмущаются, делятся опытом, кто-то советует заказать доставку еды или задействовать родственников, чтобы принесли поесть чего-нибудь:

- Люди в месяц платят сотни евро налогов, а вот это сервис, который государство обеспечивает взамен...

- Я реально боюсь попасть в больницу именно из-за такого питания. А если мне тоже такое попадётся? Понимаю, что не ресторан, но это ужас.

- Я только позавчера узнал, что доходы Восточной больницы покрывают лишь 87% от себестоимости [лечения] пациентов. Удивляюсь, что питание ещё не стало отдельной платной услугой (если только ты не малоимущий), от которой можно отказаться. Ну, как школьные обеды в 90-е и 2000-е.

- Я надеюсь, что тебе кто-нибудь доставляет время от времени что-нибудь вкусное. Если нет, покричи тут кому-нибудь, пусть котлет привезёт!

- Я могла двигаться [когда сама лечилась там], и иногда ходила в Rimi/Sky за едой, потому что иногда смотришь на то, что в тарелке, и не понимаешь, что это и можно ли это есть.

- Так выглядит закупка по самой низкой цене. Но это дурдом, мне кажется, в тюрьме лучше кормят.

- М-да. А мне казалось, что молочный суп и к нему бутерброд с селёдкой в Лимбажской больнице, о чём мама сообщала, это хардкорная еда. Но по крайней мере диета эффективная!

- Моя мама недавно лежала в больнице и сказала, что она вообще не знает такую крупу, из которой каждый день еду готовили.

- Несколько лет назад с разницей в месяц побывала в "Гайльэзерсе", а потом в больнице Страдиня. Если в "Гайльэзерсе" приходилось выходить за добавкой, чтобы день протянуть, то в больнице Страдиня у меня после этих 3-4 дней (не помню) остались бананы - я чувствовала себя сытой, к тому же было вкусно. А сумма - одна и та же.

- Ну, некрасиво выглядит, это правда. Однако лучше, чем промышленно переработанная еда, напичканная красителями и кукурузным сиропом.

- А что плохого? Миской зачерпнули прямо из котла.

- Это издевательство над людьми. Фото, поди, из России или Белоруссии.

- Похоже, что сифон на кухне прочищали.

- Закупка продуктов на целый год, в Елгаве аналогично, в процессе реабилитации вес можно сбросить очень быстро, побеждает самое дешёвое, а не самое лучшее.

- Выясните в конце, сколько стоило питание!

- Похоже на еду для людей, которую раньше кто-то ел.

- Стандартам Ливана соответствует...