«Я для собаки лучше готовлю!» В соцсети жалуются на питание в больнице

Редакция PRESS 30 мая, 2026 17:12

Пациентка Восточной больницы в Риге, судя по всему, оказалась вынуждена пропустить очередной приём пищи - еда, которую принесли, показалась ей не вполне съедобной.

"Эй, Восточная больница, у вас так еда для людей выглядит? Я для собаки более качественное питание варю..." - пишет на платформе "X" Aggy.

По её словам, работники, которые принесли еду, сами были в недоумении, что это такое, но "сотрудники отделения за косяки кухни не отвечают".

Судя по фото, в тарелке - гречневая крупа с водой. Как утверждает Aggy, вода была комнатной температуры.

Народ на её пост реагирует активно: ей сочувствуют, возмущаются, делятся опытом, кто-то советует заказать доставку еды или задействовать родственников, чтобы принесли поесть чего-нибудь:

- Люди в месяц платят сотни евро налогов, а вот это сервис, который государство обеспечивает взамен...

- Я реально боюсь попасть в больницу именно из-за такого питания. А если мне тоже такое попадётся? Понимаю, что не ресторан, но это ужас.

- Я только позавчера узнал, что доходы Восточной больницы покрывают лишь 87% от себестоимости [лечения] пациентов. Удивляюсь, что питание ещё не стало отдельной платной услугой (если только ты не малоимущий), от которой можно отказаться. Ну, как школьные обеды в 90-е и 2000-е.

- Я надеюсь, что тебе кто-нибудь доставляет время от времени что-нибудь вкусное. Если нет, покричи тут кому-нибудь, пусть котлет привезёт!

- Я могла двигаться [когда сама лечилась там], и иногда ходила в Rimi/Sky за едой, потому что иногда смотришь на то, что в тарелке, и не понимаешь, что это и можно ли это есть.

- Так выглядит закупка по самой низкой цене. Но это дурдом, мне кажется, в тюрьме лучше кормят.

- М-да. А мне казалось, что молочный суп и к нему бутерброд с селёдкой в Лимбажской больнице, о чём мама сообщала, это хардкорная еда. Но по крайней мере диета эффективная!

- Моя мама недавно лежала в больнице и сказала, что она вообще не знает такую крупу, из которой каждый день еду готовили.

- Несколько лет назад с разницей в месяц побывала в "Гайльэзерсе", а потом в больнице Страдиня. Если в "Гайльэзерсе" приходилось выходить за добавкой, чтобы день протянуть, то в больнице Страдиня у меня после этих 3-4 дней (не помню) остались бананы - я чувствовала себя сытой, к тому же было вкусно. А сумма - одна и та же.

- Ну, некрасиво выглядит, это правда. Однако лучше, чем промышленно переработанная еда, напичканная красителями и кукурузным сиропом.

- А что плохого? Миской зачерпнули прямо из котла.

- Это издевательство над людьми. Фото, поди, из России или Белоруссии.

- Похоже, что сифон на кухне прочищали.

- Закупка продуктов на целый год, в Елгаве аналогично, в процессе реабилитации вес можно сбросить очень быстро, побеждает самое дешёвое, а не самое лучшее.

- Выясните в конце, сколько стоило питание!

- Похоже на еду для людей, которую раньше кто-то ел.

- Стандартам Ливана соответствует...

 

«Они нас совсем одноклеточными считают?!» Лиепниекс критикует нового министра сообщения
«Они нас совсем одноклеточными считают?!» Лиепниекс критикует нового министра сообщения

Забыть латышский язык выгодно? Брат убитого Мартиньша Бункуса критикует судебную волокиту
Забыть латышский язык выгодно? Брат убитого Мартиньша Бункуса критикует судебную волокиту

Марш в приграничье! Домбрава отправит часть чиновников в командировки в Латгалию

Марш в приграничье! Домбрава отправит часть чиновников в командировки в Латгалию

В субботу, 30 мая, новый глава МВД Янис Домбрава опубликовал на платформе "Х" пост, в котором он рассказал, как планирует наладить гражданскую оборону в латвийском приграничье.

По прошествии восьми лет с момента убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса его брат Кристапс Бункус высказался о затянувшемся судебном разбирательстве и системных проблемах в ходе уголовного процесса.

Программа Латвийского телевидения Slazds ("Капкан") начала сезон с участия в задержании сотрудницы украинского мошеннического колл-центра, которая обманула десятки человек и причинила ущерб на тысячи евро.

Об этом утром в субботу, 30 мая, сообщил на своём сайте Латвийский союз альпинистов, сославшись на информацию консульского отдела посольства Латвии в США.

Как уже сообщалось, в новом правительстве Кулбергса должность министра сообщения занял Рихард Козловскис, ранее возглавлявший МВД.

На телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum омбудсмен Карина Палкова прокомментировала проблемы с насилием в школах и ситуацию с детьми, которые оказались "вне системы". Она подчеркнула, что в школы приходят дети из семей, где допускалось насилие, но при этом нельзя игнорировать право остальных детей на безопасную окружающую среду.

