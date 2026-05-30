«Они нас совсем одноклеточными считают?!» Лиепниекс критикует нового министра сообщения

В первый свой рабочий день в новом качестве Козловскис опубликовал в соцсети пост, которым поделилась экс-министр юстиции, а ныне депутат Сейма Инесе Либиня-Эгнере, прокомментировав, что Козловскис уже с первого дня "начинает с великих дел". В посте он написал о том, что airBaltic начинает возвращать государству заём в размере 30 миллионов евро - авиакомпания уже совершила первый платёж в размере 6,44 миллиона. Не очень понятно, впрочем, причём тут Козловскис и как он повлиял на возврат займа.

Непонятно это и писателю Юргису Лиепниексу: "Первый великий труд министра. В первый рабочий день! Ну как можно быть такими дураками, чтобы так коммуницировать! Или они в самом деле всех нас считают совершенными одноклеточными?"

В комментариях пишут:

- AB из этих взятых взаймы 30 миллионов просто вернула несколько, и формально всё чики-брики. Теперь можно сказать: долг возвращаем, и Юревицсу не придётся так много возвращать из своего поручительства.

- Если всё так продолжится, то в среду появится новость, что под руководством министра AB начала работать с прибылью.

- Они в самом деле народ считают одноклеточными. И довольно обоснованно.

- Конечно. Я думаю, что они себя считают пупами земли... Что только они всё знают и понимают.

- Даже во времена русской оккупации говорили "Бумага всё стерпит"...

- После видео Либини в "ТикТоке" у меня подозрение, что одноклеточная как раз она.