«Они нас совсем одноклеточными считают?!» Лиепниекс критикует нового министра сообщения

Редакция PRESS 30 мая, 2026 15:51

Как уже сообщалось, в новом правительстве Кулбергса должность министра сообщения занял Рихард Козловскис, ранее возглавлявший МВД.

В первый свой рабочий день в новом качестве Козловскис опубликовал в соцсети пост, которым поделилась экс-министр юстиции, а ныне депутат Сейма Инесе Либиня-Эгнере, прокомментировав, что Козловскис уже с первого дня "начинает с великих дел". В посте он написал о том, что airBaltic начинает возвращать государству заём в размере 30 миллионов  евро - авиакомпания уже совершила первый платёж в размере 6,44 миллиона. Не очень понятно, впрочем, причём тут Козловскис и как он повлиял на возврат займа.

Непонятно это и писателю Юргису Лиепниексу:  "Первый великий труд министра. В первый рабочий день! Ну как можно быть такими дураками, чтобы так коммуницировать! Или они в самом деле всех нас считают совершенными одноклеточными?"

В комментариях пишут:

- AB из этих взятых взаймы 30 миллионов просто вернула несколько, и формально всё чики-брики. Теперь можно сказать: долг возвращаем, и Юревицсу не придётся так много возвращать из своего поручительства.

- Если всё так продолжится, то в среду появится новость, что под руководством министра AB начала работать с прибылью.

- Они в самом деле народ считают одноклеточными. И довольно обоснованно.

- Конечно. Я думаю, что они себя считают пупами земли... Что только они всё знают и понимают.

- Даже во времена русской оккупации говорили "Бумага всё стерпит"...

- После видео Либини в "ТикТоке" у меня подозрение, что одноклеточная как раз она.

 

 

 

Марш в приграничье! Домбрава отправит часть чиновников в командировки в Латгалию
Марш в приграничье! Домбрава отправит часть чиновников в командировки в Латгалию

«Я для собаки лучше готовлю!» В соцсети жалуются на питание в больнице
«Я для собаки лучше готовлю!» В соцсети жалуются на питание в больнице

Забыть латышский язык выгодно? Брат убитого Мартиньша Бункуса критикует судебную волокиту
Забыть латышский язык выгодно? Брат убитого Мартиньша Бункуса критикует судебную волокиту

Марш в приграничье! Домбрава отправит часть чиновников в командировки в Латгалию

В субботу, 30 мая, новый глава МВД Янис Домбрава опубликовал на платформе "Х" пост, в котором он рассказал, как планирует наладить гражданскую оборону в латвийском приграничье.

Забыть латышский язык выгодно? Брат убитого Мартиньша Бункуса критикует судебную волокиту

По прошествии восьми лет с момента убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса его брат Кристапс Бункус высказался о затянувшемся судебном разбирательстве и системных проблемах в ходе уголовного процесса.

«Я для собаки лучше готовлю!» В соцсети жалуются на питание в больнице

Пациентка Восточной больницы в Риге, судя по всему, оказалась вынуждена пропустить очередной приём пищи - еда, которую принесли, показалась ей не вполне съедобной.

Как я выманивала деньги у людей: история мошенницы

Программа Латвийского телевидения Slazds ("Капкан") начала сезон с участия в задержании сотрудницы украинского мошеннического колл-центра, которая обманула десятки человек и причинила ущерб на тысячи евро.

Союз альпинистов: жизни пострадавшего на Аляске Билзенса опасность не угрожает

Об этом утром в субботу, 30 мая, сообщил на своём сайте Латвийский союз альпинистов, сославшись на информацию консульского отдела посольства Латвии в США.

«У нас есть дети, которые не нужны никому»: омбудсмен Палкова — о «проблемных детях»

На телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum омбудсмен Карина Палкова прокомментировала проблемы с насилием в школах и ситуацию с детьми, которые оказались "вне системы". Она подчеркнула, что в школы приходят дети из семей, где допускалось насилие, но при этом нельзя игнорировать право остальных детей на безопасную окружающую среду.

