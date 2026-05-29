Сможет ли Кулбергс изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Редакция PRESS 29 мая, 2026 17:36

Новый премьер Латвии Андрис Кулбергс из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Кулберг уже заявил, что политики должны отказаться от привычки прятаться за общими фразами и не обещать невозможного. По его словам, люди способны принять даже неприятные решения, если власть объясняет их честно и понятно. Новый премьер также хочет поднять стандарты политической культуры, ответственности и этики.

Политолог Лелде Метла-Розентале из Рижского университета имени Страдиня оценивает эти планы осторожно. По её словам, Кулбергс может изменить отдельные элементы политической культуры, прежде всего стиль общения, но не саму природу политики. Коалиционные партнёры остаются конкурентами, особенно перед выборами.

«Если человек приходит со свежей убеждённостью и, возможно, с совершенно иным взглядом из другой среды, где ещё не наступила политическая рутина, то потенциал, конечно, есть».

Метла-Розентале считает, что премьер способен сделать коммуникацию власти проще и честнее. Именно сложный бюрократический язык, по её оценке, часто мешал обществу понимать решения прежнего правительства Эвики Силини из «Нового Единства». Но для настоящих перемен одних громких заявлений мало - они должны проявляться в ежедневной работе.

Политолог Янис Икстенс также называет желание Кулбергса изменить стиль политики своевременным. Однако идея размыть границу между коалицией и оппозицией, по его мнению, показывает небольшую парламентскую опытность премьера: в демократии оппозиция нужна как контроль власти, а политическая конкуренция никуда не исчезает.

«Вопросы будут решаться немного сложнее, чем, возможно, ему сейчас кажется в первой эйфории. Но я не прогнозирую, что он опустит руки или сломается».

Президент Эдгар Ринкевич после отставки Силини поручил Кулбергсу формирование нового кабинета. На это было дано всего 10 дней, и премьер справился быстрее, чем многие ожидали. По словам президента, Кулберг показал большую работоспособность, энергию, способность учиться и искать компромиссы, не теряя цели.

Новая власть утверждена Сеймом 28 мая. В коалицию вошли «Объединённый список», Национальное объединение, «Новое Единство» и Союз зелёных и крестьян. У этих фракций вместе 66 голосов. В оппозиции остались «Прогрессивные» и «Латвия на первом месте».

Теперь Кулбергсу предстоит вести кабинет через предвыборные месяцы, сложные решения и растущую борьбу партий за голоса. Обещать новую политическую культуру легко. Доказать её делом за четыре месяца - совсем другой экзамен.

«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале школьников по математике

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

Загрузка

Почему вчера вы были гением, а сегодня смотрите в стену: учёные нашли одну причину

Бывает день, когда всё складывается само. Письма пишутся, дела закрываются, мысли бегут быстро, а список задач почему-то не выглядит как личное оскорбление.

«Других проблем нет?» — соцсети спорят о приказе Домбравы о языке

Первое распоряжение нового главы МВД Яниса Домбравы быстро стало одной из самых обсуждаемых тем в латвийских соцсетях. Министр заявил, что сотрудники системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей, а также при общении с жителями и коллегами должны пользоваться только латышским языком.

Три альпиниста из Латвии погибли при восхождении на Денали

Три альпиниста из Латвии погибли, сорвавшись на Денали, самой высокой горе Северной Америки. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Латвийский союз альпинистов.

Кулбергс возмутился: миллионы есть, а нарушений KNAB не видит

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не увидело возможного конфликта интересов в AS «Rīgas siltums». Об этом сообщает LETA. Речь идёт о материалах, которые в мае передал в KNAB тогдашний глава парламентской следственной комиссии по оценке подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс из «Объединённого списка».

Домбрава сдал назад: кричать «Спасите! Помогите!» по-русски можно

Министр внутренних дел Янис Домбрава уточнил свои заявления о языковом режиме в подчинённых МВД службах. Ранее он говорил, что общение сотрудников системы МВД с жителями должно проходить на государственном языке. Теперь министр фактически признал: в экстренных ситуациях закон допускает исключения.

