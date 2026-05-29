Сможет ли Кулбергс изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Кулберг уже заявил, что политики должны отказаться от привычки прятаться за общими фразами и не обещать невозможного. По его словам, люди способны принять даже неприятные решения, если власть объясняет их честно и понятно. Новый премьер также хочет поднять стандарты политической культуры, ответственности и этики.

Политолог Лелде Метла-Розентале из Рижского университета имени Страдиня оценивает эти планы осторожно. По её словам, Кулбергс может изменить отдельные элементы политической культуры, прежде всего стиль общения, но не саму природу политики. Коалиционные партнёры остаются конкурентами, особенно перед выборами.

«Если человек приходит со свежей убеждённостью и, возможно, с совершенно иным взглядом из другой среды, где ещё не наступила политическая рутина, то потенциал, конечно, есть».

Метла-Розентале считает, что премьер способен сделать коммуникацию власти проще и честнее. Именно сложный бюрократический язык, по её оценке, часто мешал обществу понимать решения прежнего правительства Эвики Силини из «Нового Единства». Но для настоящих перемен одних громких заявлений мало - они должны проявляться в ежедневной работе.

Политолог Янис Икстенс также называет желание Кулбергса изменить стиль политики своевременным. Однако идея размыть границу между коалицией и оппозицией, по его мнению, показывает небольшую парламентскую опытность премьера: в демократии оппозиция нужна как контроль власти, а политическая конкуренция никуда не исчезает.

«Вопросы будут решаться немного сложнее, чем, возможно, ему сейчас кажется в первой эйфории. Но я не прогнозирую, что он опустит руки или сломается».

Президент Эдгар Ринкевич после отставки Силини поручил Кулбергсу формирование нового кабинета. На это было дано всего 10 дней, и премьер справился быстрее, чем многие ожидали. По словам президента, Кулберг показал большую работоспособность, энергию, способность учиться и искать компромиссы, не теряя цели.

Новая власть утверждена Сеймом 28 мая. В коалицию вошли «Объединённый список», Национальное объединение, «Новое Единство» и Союз зелёных и крестьян. У этих фракций вместе 66 голосов. В оппозиции остались «Прогрессивные» и «Латвия на первом месте».

Теперь Кулбергсу предстоит вести кабинет через предвыборные месяцы, сложные решения и растущую борьбу партий за голоса. Обещать новую политическую культуру легко. Доказать её делом за четыре месяца - совсем другой экзамен.