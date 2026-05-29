Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД

По словам Домбравы, несмотря на существующие нормы, в некоторых структурах министерства до сих пор в рабочей среде преобладают другие языки. Чтобы исправить ситуацию, он планирует уже сегодня подписать соответствующее распоряжение.

«Первое решение, которое я приму в должности министра, — это поручение всем учреждениям, подчинённым МВД, использовать государственный язык как во внутреннем общении, так и при работе с населением», — заявил Домбрава в интервью программе «900 секунд» на TV3.

Министр подчеркнул, что жители Латвии не должны сталкиваться с ситуациями, когда в государственных учреждениях их обслуживают не на латышском языке. Он рассчитывает на понимание со стороны руководителей подведомственных структур и надеется, что после его сигнала подобные случаи прекратятся.

Янис Домбрава также объявил, что миграционная политика станет одним из главных направлений его работы. Он считает необходимым существенно усилить контроль над въездом иностранцев и закрыть существующие лазейки, которые позволяют использовать Латвию преимущественно как источник заработка.

Министр отметил, что многие приезжающие формально оформляются как студенты или просители убежища, хотя реальной целью является трудоустройство. В качестве примера он привёл практику, когда Латвию в отдельных странах рекламируют не как место для получения образования, а как «окно» для легального трудоустройства.

«Мы должны чётко определить предел — сколько иностранцев способно принять наше государство, чтобы не потерять контроль над процессами, как это произошло в ряде других европейских стран», — заявил Домбрава.

Он критически отозвался о прежних долгосрочных прогнозах, которые предполагали ежегодный значительный рост иммиграции из третьих стран. По его мнению, такая тенденция требует серьёзного политического пересмотра.

Домбрава намерен инициировать дискуссию о возможных механизмах регулирования миграции, включая пересмотр нормативной базы и привлечение к обсуждению других министерств — образования и науки, а также культуры.