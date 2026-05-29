Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД

Редакция PRESS 29 мая, 2026 12:02

Важно 0 комментариев

LETA

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава уже в первый день работы намерен обязать все подведомственные учреждения МВД использовать латышский язык как в общении между сотрудниками, так и при обслуживании жителей.

По словам Домбравы, несмотря на существующие нормы, в некоторых структурах министерства до сих пор в рабочей среде преобладают другие языки. Чтобы исправить ситуацию, он планирует уже сегодня подписать соответствующее распоряжение.

«Первое решение, которое я приму в должности министра, — это поручение всем учреждениям, подчинённым МВД, использовать государственный язык как во внутреннем общении, так и при работе с населением», — заявил Домбрава в интервью программе «900 секунд» на TV3.

Министр подчеркнул, что жители Латвии не должны сталкиваться с ситуациями, когда в государственных учреждениях их обслуживают не на латышском языке. Он рассчитывает на понимание со стороны руководителей подведомственных структур и надеется, что после его сигнала подобные случаи прекратятся.

Янис Домбрава также объявил, что миграционная политика станет одним из главных направлений его работы. Он считает необходимым существенно усилить контроль над въездом иностранцев и закрыть существующие лазейки, которые позволяют использовать Латвию преимущественно как источник заработка.

Министр отметил, что многие приезжающие формально оформляются как студенты или просители убежища, хотя реальной целью является трудоустройство. В качестве примера он привёл практику, когда Латвию в отдельных странах рекламируют не как место для получения образования, а как «окно» для легального трудоустройства.

«Мы должны чётко определить предел — сколько иностранцев способно принять наше государство, чтобы не потерять контроль над процессами, как это произошло в ряде других европейских стран», — заявил Домбрава.

Он критически отозвался о прежних долгосрочных прогнозах, которые предполагали ежегодный значительный рост иммиграции из третьих стран. По его мнению, такая тенденция требует серьёзного политического пересмотра.

Домбрава намерен инициировать дискуссию о возможных механизмах регулирования миграции, включая пересмотр нормативной базы и привлечение к обсуждению других министерств — образования и науки, а также культуры.

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

