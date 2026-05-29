Минуты решали всё! Друг и полиция предотвратили самоубийство (1)

Редакция PRESS 29 мая, 2026 15:27

Новости Латвии

В ночь на 28 мая, вскоре после 1:00, Госполиция получила тревожное сообщение о юноше, который заявил о намерении покончить с собой. О возможной угрозе сообщил его друг: ему пришли видео и фотография, указывавшие на серьёзную опасность для жизни.

Решающими стали скорость и точность. Друг сразу обратился за помощью и передал полиции координаты. После этого сотрудники Госполиции немедленно выехали в Лиепупскую волость Лимбажского края.

На месте полицейские установили, что юноша уже попытался совершить самоубийство. Инспектор 3-й группы Отдела реагирования Западно-Видземского участка Видземского регионального управления Госполиции Эдгарс Спикерманис и старший инспектор Лиене Мирушкина оказали первую помощь, сняли юношу с перил моста и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В больницу доставили и самого юношу, и его друга, который после пережитого находился в состоянии шока.

Полиция подчёркивает: в подобных ситуациях счёт действительно может идти на минуты и секунды. Не менее важны внимательность окружающих и готовность не оставаться в стороне. Решение друга сразу сообщить о полученной информации и попросить помощи, возможно, стало одним из главных факторов, позволивших предотвратить трагедию.

Госполиция поблагодарила сотрудников за профессиональные, самоотверженные и оперативные действия при спасении человеческой жизни. Также полиция напоминает: в кризисной ситуации важно вовремя обращаться за помощью к близким, друзьям или специалистам и не оставаться одному.

Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах
Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах

Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается (1)

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво (1)

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре (1)

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано (1)

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России (1)

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика (1)

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут (1)

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

