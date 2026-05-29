Решающими стали скорость и точность. Друг сразу обратился за помощью и передал полиции координаты. После этого сотрудники Госполиции немедленно выехали в Лиепупскую волость Лимбажского края.

На месте полицейские установили, что юноша уже попытался совершить самоубийство. Инспектор 3-й группы Отдела реагирования Западно-Видземского участка Видземского регионального управления Госполиции Эдгарс Спикерманис и старший инспектор Лиене Мирушкина оказали первую помощь, сняли юношу с перил моста и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В больницу доставили и самого юношу, и его друга, который после пережитого находился в состоянии шока.

Полиция подчёркивает: в подобных ситуациях счёт действительно может идти на минуты и секунды. Не менее важны внимательность окружающих и готовность не оставаться в стороне. Решение друга сразу сообщить о полученной информации и попросить помощи, возможно, стало одним из главных факторов, позволивших предотвратить трагедию.

Госполиция поблагодарила сотрудников за профессиональные, самоотверженные и оперативные действия при спасении человеческой жизни. Также полиция напоминает: в кризисной ситуации важно вовремя обращаться за помощью к близким, друзьям или специалистам и не оставаться одному.