«В 40-литровый бак залили 41 литр»: рижанин обвинил заправку в махинациях

Редакция PRESS 28 мая, 2026 21:33

Автомобилист из Риги обвинил автозаправку Viada в возможном недоливе газа и «подкрученных» колонках. Эмоциональный пост с жалобой на работу станции на Буллю, 72A появился в Facebook и быстро начал распространяться в соцсетях.

По словам автора публикации, его автомобиль оборудован газовым баллоном объёмом 40 литров, однако на заправке в него якобы сумели закачать 41 литр топлива. Мужчина утверждает, что технически это невозможно, и задаётся вопросом, каким образом колонка показала такой объём.

Однако основные подозрения у водителя вызвал не столько объём закаченного топлива, сколько его расход после заправки. По его словам, обычно автомобиль потребляет около 12 литров газа на 100 километров, однако после посещения заправки полного бака хватило лишь примерно на 190 километров пути.

«Если верить их цифрам, расход внезапно вырос до 21 литра на сотню. Машина исправна, стиль езды не менялся», — написал автор поста.

В публикации он предположил, что на заправке может иметь место недолив топлива или некорректная работа оборудования. При этом никаких официальных подтверждений этим обвинениям на данный момент нет.

Пост вызвал активное обсуждение среди пользователей соцсетей. 

"Если ты заговорил про физику вспомни что делает метал в жару и мороз", - отметили специалисты.

"Всё логично. Сжиженный газ имеет жидкую и паровую фазу. Получается что вас заправили из почти пустой бочки и в бак попал газ в паровой фазе. Кстати там на дне бочки обычно и конденсат присутствует. Погуглите, я уже не помню, сколько должно быть давление в бочке. В следующий раз перед заправкой гляньте на манометры и всё поймёте", - советует Андрис.

"Не только на этой заправке творится такое. На этой мне впихнули на 3 литра больше, чем емкость бака. На другой заправке при нажатии кнопки на табло сразу появилась сумма около 1.5 евро. Теперь заправляюсь с видеофиксацией. Но на других заправках та же история. Везде обман", - рассказала Людмила.

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше
Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше

Латвия проиграла Норвегии на ЧМ по хоккею

Сборная Латвии по хоккею проиграла Норвегии на Чемпионате мира со счетом 0:2 (0:0, 1:0, 1:0).

Как бросить пить? Что помогает вылечиться от алкоголизма: психология, лекарства, кодировки

Алкоголизм -- это хроническое заболевание, разрушающее здоровье и социальную жизнь, которое негативно влияет на генетику, работу мозга и химию организма. Наука доказала, что алкоголь вызывает нейродеградацию, усиливает депрессию и увеличивает риски тяжелых диагнозов и смерти.

Теракт в Швейцарии: на вокзале мужчина напал на прохожих с ножом

В швейцарском Винтертуре близ Цюриха мужчина напал с холодным оружием на прохожих и ранил троих человек. Инцидент произошел в четверг, 28 мая, вскоре после 08:30 у вокзала Винтертура. Власти квалифицировали нападение как "террористический акт". Подозреваемый - 31-летний гражданин Швейцарии - задержан.

Европейская комиссия оштрафовала Temu на 200 миллионов евро

Европейская комиссия наложила крупный штраф в размере 200 миллионов евро на популярную китайскую онлайн-площадку Temu. Компания признана нарушившей Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)

 В эти выходные, в воскресенье, 31 мая, в Риге пройдет “Toyota” Rīgas velomaratons, поэтому в городе ожидаются серьезные ограничения движения. Ограничения начнут вводить постепенно уже с субботы, 30 мая, с 17:00, а в воскресенье движение на ряде улиц будут перекрывать в соответствии с проведением заездов.

Держал предмет, похожий на оружие: полиция задержала ребенка (Видео)

Камеры видеонаблюдения в Даугавпилсе заметили подростка с предметом, похожим на оружие, после чего полиция оперативно выехала на место и задержала несовершеннолетнего прямо на улице.

