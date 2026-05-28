«В 40-литровый бак залили 41 литр»: рижанин обвинил заправку в махинациях

По словам автора публикации, его автомобиль оборудован газовым баллоном объёмом 40 литров, однако на заправке в него якобы сумели закачать 41 литр топлива. Мужчина утверждает, что технически это невозможно, и задаётся вопросом, каким образом колонка показала такой объём.

Однако основные подозрения у водителя вызвал не столько объём закаченного топлива, сколько его расход после заправки. По его словам, обычно автомобиль потребляет около 12 литров газа на 100 километров, однако после посещения заправки полного бака хватило лишь примерно на 190 километров пути.

«Если верить их цифрам, расход внезапно вырос до 21 литра на сотню. Машина исправна, стиль езды не менялся», — написал автор поста.

В публикации он предположил, что на заправке может иметь место недолив топлива или некорректная работа оборудования. При этом никаких официальных подтверждений этим обвинениям на данный момент нет.

Пост вызвал активное обсуждение среди пользователей соцсетей.

"Если ты заговорил про физику вспомни что делает метал в жару и мороз", - отметили специалисты.

"Всё логично. Сжиженный газ имеет жидкую и паровую фазу. Получается что вас заправили из почти пустой бочки и в бак попал газ в паровой фазе. Кстати там на дне бочки обычно и конденсат присутствует. Погуглите, я уже не помню, сколько должно быть давление в бочке. В следующий раз перед заправкой гляньте на манометры и всё поймёте", - советует Андрис.

"Не только на этой заправке творится такое. На этой мне впихнули на 3 литра больше, чем емкость бака. На другой заправке при нажатии кнопки на табло сразу появилась сумма около 1.5 евро. Теперь заправляюсь с видеофиксацией. Но на других заправках та же история. Везде обман", - рассказала Людмила.