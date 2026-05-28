Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

Держал предмет, похожий на оружие: полиция задержала ребенка (Видео)

Редакция PRESS 28 мая, 2026 21:11

ЧП и криминал 0 комментариев

Камеры видеонаблюдения в Даугавпилсе заметили подростка с предметом, похожим на оружие, после чего полиция оперативно выехала на место и задержала несовершеннолетнего прямо на улице.

Как сообщили в Даугавпилсской муниципальной полиции, инцидент произошел в минувшие выходные. В объективы городских камер попала группа молодых людей, при этом внимание правоохранителей привлек один из подростков, державший предмет, напоминающий огнестрельное оружие.

Для проверки ситуации и обеспечения безопасности на место сразу направили ближайший экипаж муниципальной полиции. Прибывшие сотрудники быстро задержали молодого человека.

Позже выяснилось, что у подростка находилось пневматическое оружие, а сам он является несовершеннолетним.

После этого подростка передали сотрудникам Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий. В связи с произошедшим начат процесс об административном правонарушении, продолжается расследование.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше
Важно

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше

Торжественно вбила гвоздь: как символично Эвика Силиня уходила, а Кулбергс заступал
Важно

Торжественно вбила гвоздь: как символично Эвика Силиня уходила, а Кулбергс заступал (2)

«Это ужасно!» Родители живо обсуждают участь детей на летних каникулах
Важно

«Это ужасно!» Родители живо обсуждают участь детей на летних каникулах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латвия проиграла Норвегии на ЧМ по хоккею

Важно 23:55

Важно 0 комментариев

Сборная Латвии по хоккею проиграла Норвегии на Чемпионате мира со счетом 0:2 (0:0, 1:0, 1:0).

Сборная Латвии по хоккею проиграла Норвегии на Чемпионате мира со счетом 0:2 (0:0, 1:0, 1:0).

Читать
Загрузка

Как бросить пить? Что помогает вылечиться от алкоголизма: психология, лекарства, кодировки

Новости партнеров 22:26

Новости партнеров 0 комментариев

Алкоголизм -- это хроническое заболевание, разрушающее здоровье и социальную жизнь, которое негативно влияет на генетику, работу мозга и химию организма. Наука доказала, что алкоголь вызывает нейродеградацию, усиливает депрессию и увеличивает риски тяжелых диагнозов и смерти.

Алкоголизм -- это хроническое заболевание, разрушающее здоровье и социальную жизнь, которое негативно влияет на генетику, работу мозга и химию организма. Наука доказала, что алкоголь вызывает нейродеградацию, усиливает депрессию и увеличивает риски тяжелых диагнозов и смерти.

Читать

Теракт в Швейцарии: на вокзале мужчина напал на прохожих с ножом

Важно 21:49

Важно 0 комментариев

В швейцарском Винтертуре близ Цюриха мужчина напал с холодным оружием на прохожих и ранил троих человек. Инцидент произошел в четверг, 28 мая, вскоре после 08:30 у вокзала Винтертура. Власти квалифицировали нападение как "террористический акт". Подозреваемый - 31-летний гражданин Швейцарии - задержан.

В швейцарском Винтертуре близ Цюриха мужчина напал с холодным оружием на прохожих и ранил троих человек. Инцидент произошел в четверг, 28 мая, вскоре после 08:30 у вокзала Винтертура. Власти квалифицировали нападение как "террористический акт". Подозреваемый - 31-летний гражданин Швейцарии - задержан.

Читать

«В 40-литровый бак залили 41 литр»: рижанин обвинил заправку в махинациях

Важно 21:33

Важно 0 комментариев

Автомобилист из Риги обвинил автозаправку Viada в возможном недоливе газа и «подкрученных» колонках. Эмоциональный пост с жалобой на работу станции на Буллю, 72A появился в Facebook и быстро начал распространяться в соцсетях.

Автомобилист из Риги обвинил автозаправку Viada в возможном недоливе газа и «подкрученных» колонках. Эмоциональный пост с жалобой на работу станции на Буллю, 72A появился в Facebook и быстро начал распространяться в соцсетях.

Читать

Европейская комиссия оштрафовала Temu на 200 миллионов евро

Мир 21:32

Мир 0 комментариев

Европейская комиссия наложила крупный штраф в размере 200 миллионов евро на популярную китайскую онлайн-площадку Temu. Компания признана нарушившей Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Европейская комиссия наложила крупный штраф в размере 200 миллионов евро на популярную китайскую онлайн-площадку Temu. Компания признана нарушившей Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Читать

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)

Важно 21:12

Важно 0 комментариев

 В эти выходные, в воскресенье, 31 мая, в Риге пройдет “Toyota” Rīgas velomaratons, поэтому в городе ожидаются серьезные ограничения движения. Ограничения начнут вводить постепенно уже с субботы, 30 мая, с 17:00, а в воскресенье движение на ряде улиц будут перекрывать в соответствии с проведением заездов.

 В эти выходные, в воскресенье, 31 мая, в Риге пройдет “Toyota” Rīgas velomaratons, поэтому в городе ожидаются серьезные ограничения движения. Ограничения начнут вводить постепенно уже с субботы, 30 мая, с 17:00, а в воскресенье движение на ряде улиц будут перекрывать в соответствии с проведением заездов.

Читать