Держал предмет, похожий на оружие: полиция задержала ребенка (Видео)

Как сообщили в Даугавпилсской муниципальной полиции, инцидент произошел в минувшие выходные. В объективы городских камер попала группа молодых людей, при этом внимание правоохранителей привлек один из подростков, державший предмет, напоминающий огнестрельное оружие.

Для проверки ситуации и обеспечения безопасности на место сразу направили ближайший экипаж муниципальной полиции. Прибывшие сотрудники быстро задержали молодого человека.

Позже выяснилось, что у подростка находилось пневматическое оружие, а сам он является несовершеннолетним.

После этого подростка передали сотрудникам Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий. В связи с произошедшим начат процесс об административном правонарушении, продолжается расследование.