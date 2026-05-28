Гомберг снова выиграл у Ланги: суд отклонил её аппеляцию. Но это только первая (1)

Редакция PRESS 28 мая, 2026 14:51

Важно 1 комментариев

"Рижский окружной суд вынес решение по апелляции Лианы Ланги, - написал истец, Евгений Гомберг на своей странице ФБ. 

На основании статей 432–434 Гражданского процессуального закона Судебная коллегия по гражданским делам постановила:
Возложить на Лиану Лангу обязанность в течение десяти дней со дня вступления решения в силу опубликовать в своем профиле в социальной сети «Facebook» запись с статусом общедоступности не менее чем на 72 часа подряд со следующим содержанием:

«Я, Лиана Ланга, отзываю указанное в моей записи в «Facebook» от 24 июля 2024 года о том, что Евгений Гомберг является бывшим агентом КГБ, и прошу у Евгения Гомберга извинения за это».

Взыскать с Лианы Ланги в пользу Евгения Гомберга материальную компенсацию в размере 100 евро.

Взыскать с Лианы Ланги в пользу Евгения Гомберга судебные издержки в размере 534,73 евро, всего 634,73 евро, с перечислением платежа на счет.

Установить для Лианы Ланги 10-дневный срок с даты вступления решения в силу для добровольного исполнения решения. В течение этого срока документы, подтверждающие оплату, должны быть представлены в канцелярию коллегии по гражданским делам Рижского окружного суда.

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Департаменте по гражданским делам Верховного суда Республики Латвия в течение 30 дней со дня вынесения решения путем подачи кассационной жалобы в Рижский окружной суд и внесения залога в размере 300 евро на депозитный счет Верховного суда".

В комментариях Гомберга спросили, будет ли Ланга, по его мнению, подавать аппеляцию? 

"Думаю, да, - ответил он. - Она же хочет пробиться в Сейм и потянуть время до «после выборов». Значит, если ей удастся, а там таких любят, извиняться передо мной будет уже депутат Сейма". 

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона» (1)

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

