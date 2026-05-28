На основании статей 432–434 Гражданского процессуального закона Судебная коллегия по гражданским делам постановила:

Возложить на Лиану Лангу обязанность в течение десяти дней со дня вступления решения в силу опубликовать в своем профиле в социальной сети «Facebook» запись с статусом общедоступности не менее чем на 72 часа подряд со следующим содержанием:

«Я, Лиана Ланга, отзываю указанное в моей записи в «Facebook» от 24 июля 2024 года о том, что Евгений Гомберг является бывшим агентом КГБ, и прошу у Евгения Гомберга извинения за это».

Взыскать с Лианы Ланги в пользу Евгения Гомберга материальную компенсацию в размере 100 евро.

Взыскать с Лианы Ланги в пользу Евгения Гомберга судебные издержки в размере 534,73 евро, всего 634,73 евро, с перечислением платежа на счет.

Установить для Лианы Ланги 10-дневный срок с даты вступления решения в силу для добровольного исполнения решения. В течение этого срока документы, подтверждающие оплату, должны быть представлены в канцелярию коллегии по гражданским делам Рижского окружного суда.

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Департаменте по гражданским делам Верховного суда Республики Латвия в течение 30 дней со дня вынесения решения путем подачи кассационной жалобы в Рижский окружной суд и внесения залога в размере 300 евро на депозитный счет Верховного суда".

В комментариях Гомберга спросили, будет ли Ланга, по его мнению, подавать аппеляцию?

"Думаю, да, - ответил он. - Она же хочет пробиться в Сейм и потянуть время до «после выборов». Значит, если ей удастся, а там таких любят, извиняться передо мной будет уже депутат Сейма".