Военную оборону Эстонии и Латвии усилит Германо-нидерландский корпус

"Решение Германии и Нидерландов взять на себя основную ответственность за Эстонию и Латвию на уровне армейского корпуса напрямую укрепляет нашу безопасность. Агрессивная война России в Украине и все более безрассудные действия у границ НАТО заставили альянс изменить свою деятельность и военную позицию. С обеими странами-союзницами у нас налажено тесное оборонное сотрудничество и имеется многолетний опыт совместной работы на учениях, в миссиях по охране воздушного пространства и на Балтийском море. Для жителей Эстонии это решение означает более заметное присутствие союзников, а для Сил обороны - совместные учения, которые развивают нашу оперативную совместимость", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Германо-нидерландский корпус (1 German-Netherlands Corps, 1GNC) способен командовать международным воинским контингентом численностью до 50 000 человек. В задачи корпуса входят проведение учений, подготовка к обороне и, при необходимости, ведение оборонительных действий. В рамках подготовки эстонские военнослужащие с прошлого года принимают активное участие в работе корпуса.

В структуре командования НАТО корпус находится на один уровень выше эстонской дивизии. В состав дивизии входят две эстонские бригады и дислоцированная в Тапа в составе 1-й пехотной бригады Эстонии боевая группа НАТО под командованием Великобритании при участии Франции. В цепь командования дивизии также входит предназначенная для усиления Эстонии 4-я бригада Великобритании, которая в мирное время находится в высокой готовности и постоянно дислоцируется в Соединенном Королевстве.

Ранее германо-нидерландский корпус руководил рядом операций по урегулированию кризисов и поддержанию мира. В 2003, 2009 и 2013 годах корпус входил в состав возглавляемых НАТО Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане. В период с 2005 по 2024 год корпус семь раз находился в годичной готовности в составе Сил реагирования НАТО.

Германо-нидерландский корпус был создан в 1995 году, его штаб-квартира находится в Мюнстере, Германия. Командование корпусом осуществляется поочередно Германией и Нидерландами, и в настоящее время в его состав входят представители 16 стран-членов НАТО.