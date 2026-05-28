Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

Военную оборону Эстонии и Латвии усилит Германо-нидерландский корпус

Редакция PRESS 28 мая, 2026 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В середине этого года германо-нидерландский корпус возьмет на себя основную ответственность в НАТО за оборону Эстонии и Латвии, переняв эту задачу у дислоцированного в Польше Северо-восточного корпуса.

"Решение Германии и Нидерландов взять на себя основную ответственность за Эстонию и Латвию на уровне армейского корпуса напрямую укрепляет нашу безопасность. Агрессивная война России в Украине и все более безрассудные действия у границ НАТО заставили альянс изменить свою деятельность и военную позицию. С обеими странами-союзницами у нас налажено тесное оборонное сотрудничество и имеется многолетний опыт совместной работы на учениях, в миссиях по охране воздушного пространства и на Балтийском море. Для жителей Эстонии это решение означает более заметное присутствие союзников, а для Сил обороны - совместные учения, которые развивают нашу оперативную совместимость", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Германо-нидерландский корпус (1 German-Netherlands Corps, 1GNC) способен командовать международным воинским контингентом численностью до 50 000 человек. В задачи корпуса входят проведение учений, подготовка к обороне и, при необходимости, ведение оборонительных действий. В рамках подготовки эстонские военнослужащие с прошлого года принимают активное участие в работе корпуса.

В структуре командования НАТО корпус находится на один уровень выше эстонской дивизии. В состав дивизии входят две эстонские бригады и дислоцированная в Тапа в составе 1-й пехотной бригады Эстонии боевая группа НАТО под командованием Великобритании при участии Франции. В цепь командования дивизии также входит предназначенная для усиления Эстонии 4-я бригада Великобритании, которая в мирное время находится в высокой готовности и постоянно дислоцируется в Соединенном Королевстве.

Ранее германо-нидерландский корпус руководил рядом операций по урегулированию кризисов и поддержанию мира. В 2003, 2009 и 2013 годах корпус входил в состав возглавляемых НАТО Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане. В период с 2005 по 2024 год корпус семь раз находился в годичной готовности в составе Сил реагирования НАТО.

Германо-нидерландский корпус был создан в 1995 году, его штаб-квартира находится в Мюнстере, Германия. Командование корпусом осуществляется поочередно Германией и Нидерландами, и в настоящее время в его состав входят представители 16 стран-членов НАТО.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?
Важно

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса
Важно

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Важно

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Читать
Загрузка

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Выбор редакции 18:04

Выбор редакции 0 комментариев

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

Читать

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

Мир 17:52

Мир 0 комментариев

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Читать

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Бизнес 17:42

Бизнес 0 комментариев

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Читать

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Азбука здоровья 17:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Читать

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Важно 17:29

Важно 0 комментариев

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Читать

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Новости Латвии 17:27

Новости Латвии 0 комментариев

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

Читать