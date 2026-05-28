«Америка ушла»: Каллас заявила, что США эвакуировали посольство из Киева. Её опровергают

После заявления Каллас посольство США в Киеве написало в X, что «работает в обычном режиме». «В нашей деятельности не произошло никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными», — почеркнули в дипмиссии. Там добавили, что Госдеп «регулярно проводит оценку уровня безопасности посольства в Киеве» и рекомендует своим гражданам не ездить в Украину в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом.

25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позвонил госсекретарю США Марко Рубио и призвал эвакуировать американских дипломатов из Киева, заявив, что российские военные «приступают к системным и последовательным ударам» по городу.

До этого МИД РФ выпустил отдельное заявление по данному вопросу. В ведомстве отметили, что «чашу терпения» переполнила атака ВСУ на Старобельск в «ЛНР» 22 мая, приведшая к разрушению студенческого общежития и гибели 21 человека. В связи с этим Россия приступает «к последовательному нанесению системных ударов» по военным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве, добавил МИД и призвал иностранных граждан как можно скорее покинуть город.