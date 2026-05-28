Силиня ранее заявила Латвийскому телевидению, что распад правительственной коалиции начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию осенью 2025 года, когда по вопросу о денонсации СЗК объединился с тогдашней оппозицией.

Как указала Силиня, эти события привели к расколу между партнерами по коалиции, за которым последовали новые разногласия и сложности. По словам Силини, ей известно, что падение правительства было запланировано уже тогда, однако этот план не удалось реализовать из-за общественного давления по вопросу о Стамбульской конвенции.

В свою очередь Миериня считает, что правящая коалиция начала рушиться еще раньше - в феврале 2025 года, когда Силиня объявила о "рестарте" правительства, решив сменить тогдашнего министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

По мнению Миерини, такие маневры были достаточно непонятны партиям, и между партнерами возникло недоверие.

В свою очередь лидер "Прогрессивных" Андрис Шуваев в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заявил, что Силиня начинает напоминать бывшего лидера "Нового Единства" Солвиту Аболтиню на закате ее политической карьеры. "Это высокомерие по отношению к обществу, злость на весь мир, все обвиняются в том, что она сама разрушила свое правительство", - сказал Шуваев.

"Я уверен, что Силине еще придется отвечать и за потенциальное участие в афере лесопромышленников, и за то, что долгое время оставались незамеченными многочисленные преступные схемы в сфере ИТ, а также за довольно странный интерес к военным закупкам", - заявил представитель "Прогрессивных".

