Учёные нашли неожиданное лекарство от «гниения мозга»: оно — в музыкальной школе

Редакция PRESS 28 мая, 2026 10:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Родители годами борются с телефонами, короткими видео и бесконечной прокруткой ленты. А учёные теперь говорят: возможно, один из способов вернуть детям внимание уже давно стоит в углу комнаты. Это пианино, гитара, скрипка или любой другой музыкальный инструмент.

Новое исследование показало, что дети и молодые взрослые, которые учились играть на музыкальном инструменте, лучше справлялись с заданиями на внимание. Они быстрее реагировали и реже «выпадали» из задачи.

Исследование опубликовано в British Journal of Psychology. В нём участвовали 268 человек в возрасте от 8 до 34 лет. Их разделили на две группы: тех, кто занимался музыкой, и тех, кто не проходил формального музыкального обучения.

Затем участникам дали компьютерные задания на концентрацию. В одном из них нужно было смотреть на экран и определить, куда указывает стрелка, не отвлекаясь на другие стрелки вокруг. Звучит просто, но именно такие задания хорошо показывают, как быстро человек теряет фокус.

Музыканты справлялись лучше. По словам руководителя исследования Рафаэля Романа-Кабальеро из канадского Университета Макмастера, музыкальное обучение может быть связано с более сильным вниманием и бдительностью.

И это выглядит логично. Музыка требует сразу нескольких вещей: держать ритм, читать ноты, следить за руками, слушать звук, исправлять ошибки и не бросать всё после первой фальшивой ноты. Для мозга это не фон, а тренажёр.

Особенно эффектно это звучит на фоне тревог вокруг смартфонов и соцсетей. Родители и учителя всё чаще говорят, что дети хуже концентрируются, быстрее скучают и привыкли к постоянной смене картинок. В англоязычной среде это уже называют «brain rot» — «гниение мозга» от бесконечного цифрового шума.

Но авторы исследования не обещают чудес. Они подчёркивают, что эффект умеренный. Музыкальная школа не превращает ребёнка за месяц в маленького профессора и не отменяет проблему экранного времени.

Есть и другая важная деталь: возможно, дети с хорошим вниманием изначально чаще остаются в музыке. А может быть, музыка потом ещё сильнее тренирует это качество. То есть инструмент может быть не волшебной палочкой, а полезной нагрузкой для мозга.

Зато мысль всё равно красивая. Пока одни спорят, как отобрать у ребёнка телефон, старый добрый инструмент предлагает другой путь: не просто запретить прокрутку, а дать мозгу занятие, в котором он снова учится держать фокус.

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше
Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

