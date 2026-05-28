Учёные нашли неожиданное лекарство от «гниения мозга»: оно — в музыкальной школе

Новое исследование показало, что дети и молодые взрослые, которые учились играть на музыкальном инструменте, лучше справлялись с заданиями на внимание. Они быстрее реагировали и реже «выпадали» из задачи.

Исследование опубликовано в British Journal of Psychology. В нём участвовали 268 человек в возрасте от 8 до 34 лет. Их разделили на две группы: тех, кто занимался музыкой, и тех, кто не проходил формального музыкального обучения.

Затем участникам дали компьютерные задания на концентрацию. В одном из них нужно было смотреть на экран и определить, куда указывает стрелка, не отвлекаясь на другие стрелки вокруг. Звучит просто, но именно такие задания хорошо показывают, как быстро человек теряет фокус.

Музыканты справлялись лучше. По словам руководителя исследования Рафаэля Романа-Кабальеро из канадского Университета Макмастера, музыкальное обучение может быть связано с более сильным вниманием и бдительностью.

И это выглядит логично. Музыка требует сразу нескольких вещей: держать ритм, читать ноты, следить за руками, слушать звук, исправлять ошибки и не бросать всё после первой фальшивой ноты. Для мозга это не фон, а тренажёр.

Особенно эффектно это звучит на фоне тревог вокруг смартфонов и соцсетей. Родители и учителя всё чаще говорят, что дети хуже концентрируются, быстрее скучают и привыкли к постоянной смене картинок. В англоязычной среде это уже называют «brain rot» — «гниение мозга» от бесконечного цифрового шума.

Но авторы исследования не обещают чудес. Они подчёркивают, что эффект умеренный. Музыкальная школа не превращает ребёнка за месяц в маленького профессора и не отменяет проблему экранного времени.

Есть и другая важная деталь: возможно, дети с хорошим вниманием изначально чаще остаются в музыке. А может быть, музыка потом ещё сильнее тренирует это качество. То есть инструмент может быть не волшебной палочкой, а полезной нагрузкой для мозга.

Зато мысль всё равно красивая. Пока одни спорят, как отобрать у ребёнка телефон, старый добрый инструмент предлагает другой путь: не просто запретить прокрутку, а дать мозгу занятие, в котором он снова учится держать фокус.