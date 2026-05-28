Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Иран нанёс удар по американской базе в Кувейте после атаки иранской пусковой установки

Редакция PRESS 28 мая, 2026 12:19

В ночь на 28 мая американские войска нанесли новые удары по Ирану, поразив объект в районе Ормузского пролива, который представлял угрозу для военных США и коммерческого транспорта. Об этом сообщают Reuters и CNN со ссылкой на представителя администрации. По данным источника, войска сбили четыре иранских ударных беспилотника и нанесли удар по наземной станции управления в портовом городе Бендер-Аббас, с которого готовился запуск пятого БПЛА. «Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и направлены на поддержание режима прекращения огня», — сказал чиновник.

После этого рано утром в четверг армия Кувейта, на территории которого расположена американская авиабаза, заявила, что ее системы противовоздушной обороны перехватывают «вражеские» ракетные и беспилотные угрозы. Военные сообщили, что звуки взрывов являются результатом перехвата снарядов (кем они выпущены, не уточняется), и призвали граждан соблюдать инструкции по безопасности. КСИР со своей стороны отчитался, что в 4:50 по местному времени нанес удар по американской авиабазе «как источнику атаки» на Бендер-Аббас.

В ночь на 26 мая США уже наносили удары по двум катерам КСИР и ЗРК в Бендер-Аббасе, отчитывались в Центральном командовании США (CENTCOM). Отмечалось, что атака была осуществлена «в целях самообороны» — катера пытались разместить мины в Ормузском проливе, а ракетная установка была нацелена на американские военные самолеты. В Тегеране этот шаг посчитали нарушением апрельского соглашения о прекращении огня.

В среду президент Дональд Трамп опроверг сообщения иранских государственных СМИ о том, что Иран и Оман будут совместно управлять судоходством через Ормузский пролив в рамках потенциального мирного соглашения. Трамп заявил, что этот водный путь останется открытым.

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса
Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)
Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

