Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Редакция PRESS 27 мая, 2026 20:24

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

«Хранить деньги на счете или наличными — привычно и понятно, однако за последние десять лет совокупная инфляция в Латвии достигла 56%. Это означает, что на 100 евро в апреле 2016 года можно было купить почти вдвое больше, чем сегодня. Средства, которые все это время просто лежали на счете, незаметно потеряли более половины своей реальной стоимости», — объясняет представитель латвийского коммерческого банка Олег Андреев.

Инфляция в Латвии по различным потребительским группам (апрель 2016 года — апрель 2026 года):

Стоматология — +123,4% (100 € → 223,40 €)

Амбулаторные медицинские услуги — +104,2% (100 € → 204,20 €)

Коммунальные услуги (водоснабжение и др.) — +80,6% (100 € → 180,60 €)

Электроэнергия, газ и другие виды топлива — +78,2% (100 € → 178,20 €)

Эксплуатация личного транспорта — +75,4% (100 € → 175,40 €)

Жилье, водоснабжение, энергия (в целом) — +72,1% (100 € → 172,10 €) Продукты питания и напитки — +71,7% (100 € → 171,70 €)

Рестораны и кафе — +66,4% (100 € → 166,40 €)

Здравоохранение (в целом) — +53,8% (100 € → 153,80 €)

Высшее образование — +52,8% (100 € → 152,80 €)

Другое образование — +50,2% (100 € → 150,20 €)

Непродовольственные товары — +45,2% (100 € → 145,20 €)

Грузовые перевозки — +170,4% (100 € → 270,40 €) — рекордный рост

Сколько съела инфляция за 10 лет

Если анализировать инфляцию в Латвии по сравнению с ЕС, видно, что критическим стал 2022 год: из-за энергетического кризиса и войны в Украине инфляция достигла 17,3% — почти вдвое больше среднего показателя по ЕС (9,2%). В странах Балтии показатели были одними из самых высоких во всем Евросоюзе, что объяснялось зависимостью от импортируемой энергии и высокой долей открытой экономики.

«Фактически это означает, что несмотря на большой объем накоплений — 12,1 миллиарда евро на счетах — и его ежегодный рост, покупательная способность этих средств стремительно снижается. Поэтому думать: “Я отложу деньги на старость, а потом просто буду их тратить” — ошибочная стратегия. Инфляция съест их быстрее, и вы даже не успеете “насладиться” своими накоплениями», — поясняет эксперт.

При этом у 22% жителей нет финансовой «подушки безопасности» даже на три месяца.

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

