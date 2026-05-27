Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

© LETA 27 мая, 2026 20:09

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Ветер в основном повалил деревья на проезжей части, в четырех случаях в Риге деревья упали на автомобиль. В одном случае в Риге дерево сорвало крышу с жилого дома. В Прейли дерево упало на автомобиль и жилой дом.

Наибольшее количество звонков — 34 — было получено в Риге, а в Рижском районе — 29. В Латгалии было получено 27 звонков в связи с повреждениями от ветра, в Видземе — 10, в Земгале — 9 и в Курземе — 2. В Латгалии большинство звонков было получено в муниципалитете Прейли, а в Рижском районе — в муниципалитете Ропажи.

В Старой Риге, недалеко от входа в здание Банка Латвии, упало дерево. Его ветви и часть ствола упали на тротуар, место происшествия было оцеплено предупредительной лентой.

Между тем, по словам очевидцев, в среду вечером ветер повалил березу на улице Алтонавас в Торнякалнсе, заблокировав движение транспорта. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

