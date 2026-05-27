Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Ветер в основном повалил деревья на проезжей части, в четырех случаях в Риге деревья упали на автомобиль. В одном случае в Риге дерево сорвало крышу с жилого дома. В Прейли дерево упало на автомобиль и жилой дом.

Наибольшее количество звонков — 34 — было получено в Риге, а в Рижском районе — 29. В Латгалии было получено 27 звонков в связи с повреждениями от ветра, в Видземе — 10, в Земгале — 9 и в Курземе — 2. В Латгалии большинство звонков было получено в муниципалитете Прейли, а в Рижском районе — в муниципалитете Ропажи.

В Старой Риге, недалеко от входа в здание Банка Латвии, упало дерево. Его ветви и часть ствола упали на тротуар, место происшествия было оцеплено предупредительной лентой.

Между тем, по словам очевидцев, в среду вечером ветер повалил березу на улице Алтонавас в Торнякалнсе, заблокировав движение транспорта.