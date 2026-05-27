Если вы присматриваете новое место для жизни и не отметаете подсказки, спешим обрадовать: компания Remitly опубликовала свой Индекс иммиграции 2026 года.

В нём оцениваются 82 страны по 34 показателям, среди которых стоимость жизни (еда, аренда, ипотека и покупательная способность), культурная среда, система образования, уровень счастья, здравоохранение, безопасность и заработки.

В нынешнем рейтинге на первое место вышла Швейцария, годом ранее занимавшая вторую строчку.

«Швейцария выделяется исключительными возможностями заработка (по этому показателю страна занимает первое место в мире), хорошей доступностью медицинской помощи и высокими стандартами безопасности», – говорится в отчёте Remitly.

«Привлекательность Швейцарии дополнительно усиливается за счёт давно сложившегося сообщества иммигрантов и развитой инфраструктуры коммунальных услуг. Высокие оценки по новым показателям, таким как наличие международных школ и обеспечение энергоресурсами, обеспечили стране первое место», – отмечают авторы рейтинга.

Универсальной страны мечты не существует, но вот те, которые получили самые высокие оценки по всему миру.

Самые благоприятные для иммигрантов страны в 2026 году

Следом за Швейцарией идёт Исландия, занявшая вторую строчку после прошлогоднего лидерства.

Remitly отмечает у северной страны сильный потенциал доходов, высокий уровень безопасности и хорошие экологические показатели, уточняя, что снижение в рейтинге объясняется сокращением количества международных школ.

«С её продуманной семейной политикой и одним из самых счастливых населений в мире Исландия предлагает иммигрантам высокое качество жизни в сплочённом обществе», – добавляют в Remitly.

Третье место занял Люксембург – благодаря высоким доходам, серьёзному уровню безопасности и отлично организованному общественному транспорту, что делает страну особенно привлекательной для тех, кто ищет «стабильность, мобильность и высокий уровень жизни в самом центре Европы».

Единственной страной за пределами Европы, вошедшей в первую пятёрку, стала Австралия: она заняла четвёртое место благодаря «гостеприимному иммигрантскому сообществу, хорошим возможностям заработка и образу жизни с акцентом на отдыхе на природе».

Пятёрку замыкает Германия, которую в Remitly называют «надёжным выбором для иммигрантов, ищущих возможности в крупнейшей экономике Европы, где действуют сильные гарантии прав работников и есть хорошие перспективы долгосрочной карьеры».

В стране также расположены некоторые из самых доступных по стоимости недвижимости городов.

Топ‑10 стран для переезда:

Швейцария

Исландия

Люксембург

Австралия

Германия

Ирландия

США

Дания

Норвегия

Испания

Лучшие страны для семей с детьми

Если смотреть на показатели, важные для семей с детьми, такие как система образования, декретный отпуск для матерей и отцов, ежегодные расходы на уход за ребёнком и количество международных школ, на первом месте оказывается Испания.

«Благодаря развитой социальной инфраструктуре эта европейская страна продолжает выделяться как направление для семей, которые хотят обрести стабильность и новые возможности за рубежом, – говорит глава европейского подразделения Remitly Ева Бориславова. - Для многих именно сочетание доступности, поддержки и высокого качества жизни делает Испанию всё более привлекательным выбором».

Помимо Испании, в первую десятку по этому показателю попали лишь три европейские страны: Великобритания (восьмое место), Исландия (девятое) и Хорватия (десятое).

Остальные позиции в топ‑10 заняли Китай (второе место), США (третье), Шри-Ланка (четвёртое), ОАЭ (пятое), Австралия (шестое) и Бангладеш (седьмое).

Страны с лучшим балансом доходов и расходов

Рейтинг Remitly также показывает, какие страны предлагают лучший баланс стоимости жизни, оценивая покупательную способность, расходы на ипотеку как долю дохода, среднюю аренду в сравнении с зарплатой и среднюю стоимость похода в ресторан.

На первом месте оказалась Саудовская Аравия – благодаря высоким зарплатам при относительно низких расходах на жизнь и меньшей нагрузке по жилью для владельцев недвижимости. (Примечание: данные собирались до нападения США и Израиля на Иран.)

В Европе выше всех по балансу стоимости жизни стоит Норвегия, занявшая четвёртое место, за ней следует Дания на пятой строчке.

Люксембург оказался на восьмой позиции, Ирландия – на девятой.

В десятку лидеров также вошли Бангладеш (второе место), США (третье), Оман (шестое), Пакистан (седьмое) и Непал (десятое).