Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер? (1)

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Если вы присматриваете новое место для жизни и не отметаете подсказки, спешим обрадовать: компания Remitly опубликовала свой Индекс иммиграции 2026 года.

В нём оцениваются 82 страны по 34 показателям, среди которых стоимость жизни (еда, аренда, ипотека и покупательная способность), культурная среда, система образования, уровень счастья, здравоохранение, безопасность и заработки.

В нынешнем рейтинге на первое место вышла Швейцария, годом ранее занимавшая вторую строчку.

«Швейцария выделяется исключительными возможностями заработка (по этому показателю страна занимает первое место в мире), хорошей доступностью медицинской помощи и высокими стандартами безопасности», – говорится в отчёте Remitly.

«Привлекательность Швейцарии дополнительно усиливается за счёт давно сложившегося сообщества иммигрантов и развитой инфраструктуры коммунальных услуг. Высокие оценки по новым показателям, таким как наличие международных школ и обеспечение энергоресурсами, обеспечили стране первое место», – отмечают авторы рейтинга.

Универсальной страны мечты не существует, но вот те, которые получили самые высокие оценки по всему миру.

Самые благоприятные для иммигрантов страны в 2026 году

Следом за Швейцарией идёт Исландия, занявшая вторую строчку после прошлогоднего лидерства.

Remitly отмечает у северной страны сильный потенциал доходов, высокий уровень безопасности и хорошие экологические показатели, уточняя, что снижение в рейтинге объясняется сокращением количества международных школ.

«С её продуманной семейной политикой и одним из самых счастливых населений в мире Исландия предлагает иммигрантам высокое качество жизни в сплочённом обществе», – добавляют в Remitly.

Третье место занял Люксембург – благодаря высоким доходам, серьёзному уровню безопасности и отлично организованному общественному транспорту, что делает страну особенно привлекательной для тех, кто ищет «стабильность, мобильность и высокий уровень жизни в самом центре Европы».

Единственной страной за пределами Европы, вошедшей в первую пятёрку, стала Австралия: она заняла четвёртое место благодаря «гостеприимному иммигрантскому сообществу, хорошим возможностям заработка и образу жизни с акцентом на отдыхе на природе».

Пятёрку замыкает Германия, которую в Remitly называют «надёжным выбором для иммигрантов, ищущих возможности в крупнейшей экономике Европы, где действуют сильные гарантии прав работников и есть хорошие перспективы долгосрочной карьеры».

В стране также расположены некоторые из самых доступных по стоимости недвижимости городов.

Топ‑10 стран для переезда:

Швейцария

Исландия

Люксембург

Австралия

Германия

Ирландия

США

Дания

Норвегия

Испания

Лучшие страны для семей с детьми

Если смотреть на показатели, важные для семей с детьми, такие как система образования, декретный отпуск для матерей и отцов, ежегодные расходы на уход за ребёнком и количество международных школ, на первом месте оказывается Испания.

«Благодаря развитой социальной инфраструктуре эта европейская страна продолжает выделяться как направление для семей, которые хотят обрести стабильность и новые возможности за рубежом, – говорит глава европейского подразделения Remitly Ева Бориславова. - Для многих именно сочетание доступности, поддержки и высокого качества жизни делает Испанию всё более привлекательным выбором».

Помимо Испании, в первую десятку по этому показателю попали лишь три европейские страны: Великобритания (восьмое место), Исландия (девятое) и Хорватия (десятое).

Остальные позиции в топ‑10 заняли Китай (второе место), США (третье), Шри-Ланка (четвёртое), ОАЭ (пятое), Австралия (шестое) и Бангладеш (седьмое).

Страны с лучшим балансом доходов и расходов

Рейтинг Remitly также показывает, какие страны предлагают лучший баланс стоимости жизни, оценивая покупательную способность, расходы на ипотеку как долю дохода, среднюю аренду в сравнении с зарплатой и среднюю стоимость похода в ресторан.

На первом месте оказалась Саудовская Аравия – благодаря высоким зарплатам при относительно низких расходах на жизнь и меньшей нагрузке по жилью для владельцев недвижимости. (Примечание: данные собирались до нападения США и Израиля на Иран.)

В Европе выше всех по балансу стоимости жизни стоит Норвегия, занявшая четвёртое место, за ней следует Дания на пятой строчке.

Люксембург оказался на восьмой позиции, Ирландия – на девятой.

В десятку лидеров также вошли Бангладеш (второе место), США (третье), Оман (шестое), Пакистан (седьмое) и Непал (десятое).

Комментарии (1)
Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям
Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке (5)

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу
Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу (3)

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках (1)

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль (1)

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы? (1)

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах (1)

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям (1)

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай (1)

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

