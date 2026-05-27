Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В Риге действует желтое предупреждение с 14:00 до 18:00, а на побережье Рижского залива — до 19:00.
Жители Иманты пишут об упавшем дереве на проспекте Курземес.
Синоптики сообщают, что северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 20 метров в секунду.
Метеорологи предупреждают о сильном ветре, который может ломать ветки деревьев и переносить по воздуху незакрепленные предметы. В некоторых районах могут быть прерваны мероприятий на открытом воздухе. Возможны локальные отключения электроэнергии, а также затруднения на дорогах.