Лайма Вайкуле объявила новый набор вокалистов — главный приз: выступление на «Рандеву»

Принять участие в конкурсе может любой желающий, независимо от возраста и страны проживания. Чтобы заявить о себе, до 12 июля 2026 года необходимо опубликовать в сети Instagram видео своего вокального выступления, обязательно добавив хэштег #laimavoice2026 и отметив профиль фестиваля @laimafestival.

Требования к конкурсному видео:

· Видео должно быть опубликовано в открытом аккаунте и доступно в ленте в формате короткого видео (Reels) или публикации.

· Обязательно использование хэштега #laimavoice2026.

· Необходимо отметить официальную страницу фестиваля @laimafestival, чтобы организаторы гарантированно увидели вашу работу.

· Важно хорошее качество звука, видео должно максимально раскрывать ваши вокальные данные.

· Продолжительность ролика (Reels) не менее 40 секунд.

· К участию принимаются видео, опубликованные не ранее 2025 года.

· С одного аккаунта можно публиковать неограниченное количество видео.

Размещая видео, участник автоматически дает согласие организаторам и партнерам на использование материалов в социальных сетях.

Этапы проведения конкурса

На первом этапе конкурса состоится дигитальный отбор, в ходе которого жюри тщательно оценит каждую присланную заявку. Ответ от организаторов и приглашение в следующий тур будут направлены в сети Instagram, поэтому конкурсантам важно регулярно проверять свои личные сообщения (Direct).

Самые яркие вокалисты, чья уникальная индивидуальность и сценическая харизма на видео сразу покорят жюри, получат право пройти в финал без дополнительных прослушиваний, чтобы уже в сентябре встретиться с Лаймой Вайкуле в онлайн-формате.

В качестве особого бонуса для ранних заявок предусмотрен конкурс на получение эксклюзивных сертификатов фестиваля. За них смогут побороться участники, опубликовавшие свои видео с хэштегом #laimavoice до 1 июня 2026 года.

Эти сертификаты откроют уникальную возможность посетить концерты и репетиции звезд, а также заглянуть за кулисы и прочувствовать атмосферу грандиозного шоу изнутри.

Второй этап перенесет участников на живой кастинг, который пройдет в офлайн-формате 25 июля 2026 года в Юрмале, в самый разгар фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Прослушивания запланированы на первую половину дня, а вечером конкурсанты и их сопровождающие смогут полноценно насладиться концертной программой фестиваля.

Стоимость участия в кастинге составляет 70 евро, и всю техническую информацию, включая дату, точное время, место, порядковый номер и реквизиты для оплаты, каждый участник получит лично. В качестве дополнительной привилегии организаторы предлагают специальный промокод, который будет выдан конкурсантам сразу после прохождения во второй тур.

Этот код позволит заранее заказать необходимое количество билетов на все дни фестиваля по специальной цене на сайте bilesuserviss.lv как для самих претендентов, так и для их сопровождающих.

Третий этап конкурса и финал пройдут вновь в онлайн-формате. Во время кастинга будут определены финалисты, с которыми Лайма Вайкуле лично познакомится в цифровом пространстве уже в сентябре. В течение года хозяйка фестиваля будет давать участникам различные вокальные задания и испытания, и на основе результатов их выполнения в режиме онлайн будет выбран самый главный победитель конкурса, который и завоюет главный приз.

О фестивале: Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проводится с 2015 года и стал важной частью культурной жизни Юрмалы и главным летним музыкальным событием Латвии. Каждый год на его сцене выступают известные артисты и молодые исполнители из разных стран мира, создавая уникальные музыкальные коллаборации. Аудитория фестиваля превышает 100 миллионов зрителей по всему миру благодаря международным телетрансляциям, ютьюб-каналу и соцсетям.

