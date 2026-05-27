Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Мая Завтра: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Доступность

Лайма Вайкуле объявила новый набор вокалистов — главный приз: выступление на «Рандеву»

Редакция PRESS 27 мая, 2026 16:58

История и культура 0 комментариев

Лайма Вайкуле и международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala приглашают талантливых исполнителей со всего мира принять участие в новом сезоне вокального конкурса Laima Voice. Главный приз — уникальная возможность выступить на одной сцене с известными звездами в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2027.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, независимо от возраста и страны проживания. Чтобы заявить о себе, до 12 июля 2026 года необходимо опубликовать в сети Instagram видео своего вокального выступления, обязательно добавив хэштег #laimavoice2026 и отметив профиль фестиваля @laimafestival.

Требования к конкурсному видео:

· Видео должно быть опубликовано в открытом аккаунте и доступно в ленте в формате короткого видео (Reels) или публикации.

· Обязательно использование хэштега #laimavoice2026.

· Необходимо отметить официальную страницу фестиваля @laimafestival, чтобы организаторы гарантированно увидели вашу работу.

· Важно хорошее качество звука, видео должно максимально раскрывать ваши вокальные данные.

· Продолжительность ролика (Reels) не менее 40 секунд.

· К участию принимаются видео, опубликованные не ранее 2025 года.

· С одного аккаунта можно публиковать неограниченное количество видео.

Размещая видео, участник автоматически дает согласие организаторам и партнерам на использование материалов в социальных сетях.

Этапы проведения конкурса

На первом этапе конкурса состоится дигитальный отбор, в ходе которого жюри тщательно оценит каждую присланную заявку. Ответ от организаторов и приглашение в следующий тур будут направлены в сети Instagram, поэтому конкурсантам важно регулярно проверять свои личные сообщения (Direct).

Самые яркие вокалисты, чья уникальная индивидуальность и сценическая харизма на видео сразу покорят жюри, получат право пройти в финал без дополнительных прослушиваний, чтобы уже в сентябре встретиться с Лаймой Вайкуле в онлайн-формате.

 В качестве особого бонуса для ранних заявок предусмотрен конкурс на получение эксклюзивных сертификатов фестиваля. За них смогут побороться участники, опубликовавшие свои видео с хэштегом #laimavoice до 1 июня 2026 года. 

Эти сертификаты откроют уникальную возможность посетить концерты и репетиции звезд, а также заглянуть за кулисы и прочувствовать атмосферу грандиозного шоу изнутри.

Второй этап перенесет участников на живой кастинг, который пройдет в офлайн-формате 25 июля 2026 года в Юрмале, в самый разгар фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Прослушивания запланированы на первую половину дня, а вечером конкурсанты и их сопровождающие смогут полноценно насладиться концертной программой фестиваля.

Стоимость участия в кастинге составляет 70 евро, и всю техническую информацию, включая дату, точное время, место, порядковый номер и реквизиты для оплаты, каждый участник получит лично. В качестве дополнительной привилегии организаторы предлагают специальный промокод, который будет выдан конкурсантам сразу после прохождения во второй тур.

Этот код позволит заранее заказать необходимое количество билетов на все дни фестиваля по специальной цене на сайте bilesuserviss.lv как для самих претендентов, так и для их сопровождающих.

Третий этап конкурса и финал пройдут вновь в онлайн-формате. Во время кастинга будут определены финалисты, с которыми Лайма Вайкуле лично познакомится в цифровом пространстве уже в сентябре. В течение года хозяйка фестиваля будет давать участникам различные вокальные задания и испытания, и на основе результатов их выполнения в режиме онлайн будет выбран самый главный победитель конкурса, который и завоюет главный приз.

О фестивале: Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проводится с 2015 года и стал важной частью культурной жизни Юрмалы и главным летним музыкальным событием Латвии. Каждый год на его сцене выступают известные артисты и молодые исполнители из разных стран мира, создавая уникальные музыкальные коллаборации. Аудитория фестиваля превышает 100 миллионов зрителей по всему миру благодаря международным телетрансляциям, ютьюб-каналу и соцсетям.

ФОТО пресс-фото

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона
Эксклюзив

К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
Важно

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке (5)

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям
Важно

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Читать
Загрузка

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Читать

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Важно 20:24

Важно 0 комментариев

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Читать

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Читать

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Всюду жизнь 20:12

Всюду жизнь 0 комментариев

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Читать

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Важно 20:01

Важно 0 комментариев

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Читать