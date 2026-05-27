К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона

Льготный визит

Доплата пациента не требуется

Правила Кабинета министров «О порядке организации и финансирования медицинских услуг» выделяют льготные группы жителей, которые могут получать медицинские услуги бесплатно. Это означает, что при получении финансируемых государством медицинских услуг эти жители освобождаются от уплаты взноса пациента:

- дети до 18 лет;

- беременные женщины и женщины в послеродовом периоде до 70 дней, если им оказываются медицинские услуги, связанные с наблюдением за беременностью и послеродовым периодом, а также течением беременности;

- инвалиды 1-й и 2-й групп;

- нуждающиеся лица, признанные таковыми в соответствии с нормативными актами о порядке признания семьи или проживающего отдельно лица нуждающимися;

- политически репрессированные лица, участники Движения национального сопротивления;

- лица, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидации ее последствий;

- больные туберкулезом и пациенты, проходящие обследование для выявления туберкулеза;

- психически больные пациенты, проходящие психиатрическое лечение;

- пациенты, получающие процедуры хронического гемодиализа, гемодиафильтрации и перитониального диализа на протяжении всего процесса лечения;

- пациенты, получающие медицинские услуги в соответствии с правилами КМ № 555 в случаях инфекционных заболеваний, перечисленных в приложении 3;

- пациенты, которым экстренная медицинская помощь оказывается бригадами скорой медицинской помощи;

- пациенты, находящиеся на длительной искусственной вентиляции легких на дому;

- доноры органов;

- пациенты, получающие медицинскую помощь на дому или паллиативную медицинскую помощь в больнице в соответствии с правилами КМ № 555 в указанном объеме, а также паллиативную помощь, оказываемую семейным врачом во время визита на дом;

- лица, страдающие алкогольной, наркотической, психотропной или токсической зависимостью, проходящие курс лечения от зависимости;

- пациенты, которые проходят диспансеризацию и иммунопрофилактику в соответствии с календарем профилактических прививок;

- жители, которые проходят профилактические осмотры и обследования в рамках организованного государством онкологического скрининга;

- жители, прошедшие вакцинацию в рамках календаря профилактических прививок, экстренную профилактику столбняка, постконтактную иммунизацию против бешенства, а также вакцинацию против гриппа в соответствии с положением о порядке компенсации расходов на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для амбулаторного лечения;

- лица, получающие услуги в учреждениях длительного социального ухода и социальной реабилитации, зарегистрированных в Регистре поставщиков социальных услуг;

- персонал службы неотложной медицинской помощи;

- просители убежища.

(!) А также

Жители, чья сумма доплат пациента, внесенных в течение календарного года, достигла 570 евро, могут получить освобождение от внесения дальнейших доплат пациента в соответствующем году.

Для этого нужно представить документы, подтверждающие оплату, в Национальную службу здоровья (NVD).

Врачи прямого доступа

Когда направление не нужно

Чтобы платить за консультацию врача или обследование по цене пациента, установленной государством, пациенту необходимо заручиться направлением семейного врача и специалиста.

Жители, нуждающиеся в медицинской помощи, знают, что без направления семейного врача консультация специалиста (за исключением определенной группы врачей) и медицинское обследование будут стоить в разы дороже, чем с направлением.

Однако выделены десять специалистов прямого доступа, к которым пациент может обращаться напрямую - без направления врача:

- офтальмолог (глазной врач);

- гинеколог, в том числе для профилактического осмотра;

- спортивный врач;

- психиатр, если пациент страдает психическим заболеванием;

- нарколог, если пациент страдает алкогольной, наркотической зависимостью или зависимостью от психотропных веществ;

- физиопневмонолог, если пациент болен туберкулезом;

- дерматовенеролог, если пациент страдает сексуально-трансмиссивными заболеваниями;

- эндокринолог, если пациент болен сахарным диабетом;

- онколог, если пациент страдает онкологическим заболеванием;

- инфектолог, если пациент болен вирусом иммунодефицита человека;

- неотложная медицинская помощь в медучреждении, в том числе в пункте скорой помощи.

V Детские врачи

А также к детским врачам не требуется направление. Это педиатр и хирург; спортивный врач – в Детской клинической университетской больнице; специалист в кабинете душевных расстройств у детей и другие.

Дети до 18 лет также могут посещать стоматолога, имеющего договорные отношения с NVD, без специального направления от врача.

(!) А также. Обращаясь к не указанному в списке врачу-специалисту в течение одного заболевания несколько раз, повторно направление семейного врача не требуется.

Врача вызывали?

Сколько стоит визит на дом?

Вызов на дом семейного врача и врача-специалиста входит в список необходимых медицинских услуг, которыми могут пользоваться пациенты. Цену назначает врач или лечебное учреждение, сюда может входить и оплата транспортных услуг. Но есть группы пациентов, которым визит врача на дом полностью или частично оплачивает государство.

* От оплаты визита врача на дом освобождены:

- дети до 18 лет;

- инвалиды 1-й группы;

- пациенты, нуждающиеся в длительной искусственной вентиляции легких;

- пациенты, получающие паллиативный (лежачие пациенты с определенными заболеваниями) и медицинский уход на дому;

- проживающие в учреждениях длительного социального ухода или реабилитации.

* Доплата пациента за домашний визит - 2,85 евро:

- больные гриппом во время эпидемии гриппа;

- если визит врача сделан после вызова неотложной медицинской помощи;

- пациенты старше 80 лет;

- пациенты с психическим заболеванием (определенные диагнозы), если визит не связан с психиатрическим лечением.

Вам помогут координаты

Об оплате медицинских услуг и порядке приема пациентов в медучреждениях можно узнать:

- по бесплатному телефону Национальной службы здоровья - 80001234;

- на портале: vmnvd.gov.lv.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА