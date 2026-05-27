К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона

Льготный визит
Доплата пациента не требуется
Правила Кабинета министров «О порядке организации и финансирования медицинских услуг» выделяют льготные группы жителей, которые могут получать медицинские услуги бесплатно. Это означает, что при получении финансируемых государством медицинских услуг эти жители освобождаются от уплаты взноса пациента:
- дети до 18 лет;
- беременные женщины и женщины в послеродовом периоде до 70 дней, если им оказываются медицинские услуги, связанные с наблюдением за беременностью и послеродовым периодом, а также течением беременности;
- инвалиды 1-й и 2-й групп;
- нуждающиеся лица, признанные таковыми в соответствии с нормативными актами о порядке признания семьи или проживающего отдельно лица нуждающимися;
- политически репрессированные лица, участники Движения национального сопротивления;
- лица, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидации ее последствий;
- больные туберкулезом и пациенты, проходящие обследование для выявления туберкулеза;
- психически больные пациенты, проходящие психиатрическое лечение;
- пациенты, получающие процедуры хронического гемодиализа, гемодиафильтрации и перитониального диализа на протяжении всего процесса лечения;
- пациенты, получающие медицинские услуги в соответствии с правилами КМ № 555 в случаях инфекционных заболеваний, перечисленных в приложении 3;
- пациенты, которым экстренная медицинская помощь оказывается бригадами скорой медицинской помощи;
- пациенты, находящиеся на длительной искусственной вентиляции легких на дому;
- доноры органов;
- пациенты, получающие медицинскую помощь на дому или паллиативную медицинскую помощь в больнице в соответствии с правилами КМ № 555 в указанном объеме, а также паллиативную помощь, оказываемую семейным врачом во время визита на дом;
- лица, страдающие алкогольной, наркотической, психотропной или токсической зависимостью, проходящие курс лечения от зависимости;
- пациенты, которые проходят диспансеризацию и иммунопрофилактику в соответствии с календарем профилактических прививок;
- жители, которые проходят профилактические осмотры и обследования в рамках организованного государством онкологического скрининга;
- жители, прошедшие вакцинацию в рамках календаря профилактических прививок, экстренную профилактику столбняка, постконтактную иммунизацию против бешенства, а также вакцинацию против гриппа в соответствии с положением о порядке компенсации расходов на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для амбулаторного лечения;
- лица, получающие услуги в учреждениях длительного социального ухода и социальной реабилитации, зарегистрированных в Регистре поставщиков социальных услуг;
- персонал службы неотложной медицинской помощи;
- просители убежища.
(!) А также
Жители, чья сумма доплат пациента, внесенных в течение календарного года, достигла 570 евро, могут получить освобождение от внесения дальнейших доплат пациента в соответствующем году.
Для этого нужно представить документы, подтверждающие оплату, в Национальную службу здоровья (NVD).
Врачи прямого доступа
Когда направление не нужно
Чтобы платить за консультацию врача или обследование по цене пациента, установленной государством, пациенту необходимо заручиться направлением семейного врача и специалиста.
Жители, нуждающиеся в медицинской помощи, знают, что без направления семейного врача консультация специалиста (за исключением определенной группы врачей) и медицинское обследование будут стоить в разы дороже, чем с направлением.
Однако выделены десять специалистов прямого доступа, к которым пациент может обращаться напрямую - без направления врача:
- офтальмолог (глазной врач);
- гинеколог, в том числе для профилактического осмотра;
- спортивный врач;
- психиатр, если пациент страдает психическим заболеванием;
- нарколог, если пациент страдает алкогольной, наркотической зависимостью или зависимостью от психотропных веществ;
- физиопневмонолог, если пациент болен туберкулезом;
- дерматовенеролог, если пациент страдает сексуально-трансмиссивными заболеваниями;
- эндокринолог, если пациент болен сахарным диабетом;
- онколог, если пациент страдает онкологическим заболеванием;
- инфектолог, если пациент болен вирусом иммунодефицита человека;
- неотложная медицинская помощь в медучреждении, в том числе в пункте скорой помощи.
V Детские врачи
А также к детским врачам не требуется направление. Это педиатр и хирург; спортивный врач – в Детской клинической университетской больнице; специалист в кабинете душевных расстройств у детей и другие.
Дети до 18 лет также могут посещать стоматолога, имеющего договорные отношения с NVD, без специального направления от врача.
(!) А также. Обращаясь к не указанному в списке врачу-специалисту в течение одного заболевания несколько раз, повторно направление семейного врача не требуется.
Врача вызывали?
Сколько стоит визит на дом?
Вызов на дом семейного врача и врача-специалиста входит в список необходимых медицинских услуг, которыми могут пользоваться пациенты. Цену назначает врач или лечебное учреждение, сюда может входить и оплата транспортных услуг. Но есть группы пациентов, которым визит врача на дом полностью или частично оплачивает государство.
* От оплаты визита врача на дом освобождены:
- дети до 18 лет;
- инвалиды 1-й группы;
- пациенты, нуждающиеся в длительной искусственной вентиляции легких;
- пациенты, получающие паллиативный (лежачие пациенты с определенными заболеваниями) и медицинский уход на дому;
- проживающие в учреждениях длительного социального ухода или реабилитации.
* Доплата пациента за домашний визит - 2,85 евро:
- больные гриппом во время эпидемии гриппа;
- если визит врача сделан после вызова неотложной медицинской помощи;
- пациенты старше 80 лет;
- пациенты с психическим заболеванием (определенные диагнозы), если визит не связан с психиатрическим лечением.
Вам помогут координаты
Об оплате медицинских услуг и порядке приема пациентов в медучреждениях можно узнать:
- по бесплатному телефону Национальной службы здоровья - 80001234;
- на портале: vmnvd.gov.lv.
Подготовила Вера ВОЛОДИНА