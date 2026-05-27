На всех, кроме русского: комиссия Сейма поддержала укрепление латышского языка в общественных СМИ

Законопроект инициирован партиями «Объединённый список» и Национальным объединением при поддержке отдельных депутатов «Нового единства».

Согласно новым нормам, общественные СМИ получат право, а не обязанность, создавать контент на языках меньшинств (в первую очередь русском), причём только с учётом принципа соразмерности и целей интеграции общества. Создание полноценных отдельных программ на языках меньшинств будет возможно лишь в исключительных случаях — при чрезвычайной ситуации или для противодействия дезинформации.

Поправки предусматривают, что общественное СМИ имеет право производить содержание на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными. В приговоре Конституционного суда о языках вещания общественного СМИ говорится, что русский язык, хоть и является языком исторического нацменьшинства — самодостаточный. Это означает, что русскоязычная община может поддерживать свой язык через коммерческие медиа, поэтому у государства нет обязанности финансировать контент на русском языке в общественных СМИ.

Эдвардс Смилтенс («Объединённый список») подчеркнул, что длительное и широкое использование русского языка в общественных СМИ нельзя рассматривать как обеспечение информационной доступности. По его словам, это фактор, который может способствовать формированию отдельной идентичности и лояльности России, создавая риски для государственного суверенитета Латвии.

Поправки разработаны на основании решения Конституционного суда от 30 марта 2026 года и должны вступить в силу 1 мая 2027 года.