airBaltic снова меняет расписание: пассажиры теряют дни и деньги

О ситуации пишет чешский портал 420ON.CZ. По его данным, проблемы возникли у пассажиров латвийской национальной авиакомпании, которая летает из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела.

В airBaltic объясняют отмену не разовым сбоем, а пересмотром летнего расписания. Представитель Air Baltic Corporation Эдвардс Далдерис заявил, что авиакомпании по всей Европе сейчас вынуждены менять маршруты из-за давления топливных расходов.

«Корректировка расписания - стандартная практика. Этим летом многие европейские авиакомпании пересматривают свои маршруты в ответ на продолжающееся давление из-за цен на топливо», - заявил Далдерис.

По словам представителя компании, изменения затронули лишь небольшую часть рейсов и связаны с оптимизацией маршрутной сети. Пассажирам, чьи планы сорвались, предлагают новый перелёт или полный возврат денег.

«Это наше обязательство перед каждым пассажиром, независимо от причины изменения», - подчеркнул Далдерис.

Но для путешественников такая схема выглядит куда менее гладко, чем в корпоративном объяснении. Одна из пассажирок рассказала 420ON.CZ, что её группе из пяти человек после отмены рейса Рига - Прага предложили улететь только через два дня. За это время людям пришлось искать жильё и продлевать отсутствие на работе.

«Нам пришлось решать вопрос с дополнительным проживанием и более длительным отсутствием на работе», - отметила она.

Сейчас airBaltic продолжает выполнять рейсы из Праги в Ригу и Вильнюс. На этих направлениях авиакомпания использует самолёты Airbus A220-300.