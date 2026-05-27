Мужчины Латвии- слабый пол! Они в три раза чаще просят защиты от агрессии и унижения

Редакция PRESS 27 мая, 2026 11:19

В Латвии уже год работает анонимный телефон профилактики насилия 22045225. Его создали Министерство благосостояния и кризисно-консультационный центр Skalbes для людей, которые замечают у себя агрессивные мысли, плохо справляются с гневом или боятся, что конфликт может закончиться насилием.

За первый год специалисты провели 280 анонимных консультаций. Средний разговор длился почти 25 минут - этого времени хватает, чтобы человек смог спокойно описать ситуацию, оценить риск и получить первые рекомендации.

Чаще всего за помощью обращались мужчины. По данным Skalbes, в 210 случаях звонили мужчины, в 70 - женщины. При этом часть обращений поступила не от тех, кто боится сорваться, а от пострадавших: таких звонков было 24.

Линия работает в будни с 06:00 до 12:00 и с 18:00 до 00:00, а по выходным и праздникам - круглосуточно. Позвонить можно анонимно, до того как злость и напряжение перейдут в действие.

Насилие в семье и отношениях не сводится только к ударам. Это может быть давление, унижение, игнорирование, манипуляции, сексуальное принуждение или финансовый контроль. В Skalbes подчёркивают: чем раньше человек распознаёт опасный сценарий, тем выше шанс его остановить.

По данным центра, в 131 случае речь шла о хроническом кризисе, ещё в 74 - об острой ситуации. 33 человека обращались повторно. Это показывает, что для части звонивших один разговор становится не финальной точкой, а первым шагом к более долгой работе над своим поведением.

Чаще всего риск насилия возникает в близких отношениях и в общей семье. В 30 случаях потенциальной или реальной пострадавшей называлась супруга или партнёрша, в 41 случае - другая родственница или женщина, живущая в том же домохозяйстве.

«Риски агрессии и насильственного поведения у мужчин наблюдаются чаще, однако важно подчеркнуть: часть этих людей осознаёт, что их реакции становятся разрушительными, и ищет способ их изменить», - заявила член правления Skalbes и руководитель линии Санта Лайминя-Рубене.

По её словам, людям по-прежнему трудно открыто говорить об агрессии, потому что они боятся осуждения. Поэтому анонимная профессиональная помощь особенно важна: она позволяет начать разговор в момент, когда человек ещё готов остановиться и искать выход.

«Нередко именно своевременный разговор может стать границей между повторением разрушительного поведения и способностью вовремя изменить свои действия, отношения и способ решения конфликтов», - подчеркнула Лайминя-Рубене.

В Латвии с 2015 года действует государственная программа социальной реабилитации для совершеннолетних людей, совершивших насилие. Она включает до 16 индивидуальных консультаций психолога или групповых занятий. Обратиться можно через социальную службу по месту декларированного жительства - не только после вмешательства суда или полиции, но и самостоятельно, если человек понимает риск.

Однако о такой помощи знают не все. В 89 случаях звонившие признались, что вообще не слышали о программе, а в 105 - знали о её существовании, но не участвовали.

За год в 191 случае полиция не вызывалась. Это означает, что многие рискованные ситуации остаются вне поля зрения учреждений. Именно поэтому ранний анонимный звонок может стать тем самым тормозом, которого часто не хватает до беды.

