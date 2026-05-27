По его словам, проблема не только в планах государства, но и в отношении самих людей. Многие не видят личной ответственности и считают, что в кризисе обо всём должны позаботиться власти.

«Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. Наш аналитический центр в прошлом году в Риге провёл симуляцию, основанную на кризисной ситуации, и, на наш взгляд, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности. Потому что считают, что обо всём должно позаботиться государство», - признал Китс.

Исследователь считает, что Латвии нужны более масштабные учения. Во время учений Namejs эвакуацию жителей уже отрабатывали, но, по его оценке, это происходило слишком ограниченно. Отдельные муниципальные тренировки тоже были, однако нынешняя ситуация с безопасностью требует другого масштаба.

Китс напомнил, что Эстония уже увеличила период индивидуальной ответственности жителей в кризисе с 72 часов до 10 дней. Но простое увеличение сроков не решит проблему, если люди не понимают, что делать при звуке сирены.

«Мы не можем строить гражданскую защиту на предположениях», - указал исследователь.

Особую угрозу он видит в несогласованности планов гражданской защиты и военных планов. В пример Китс привёл первый день полномасштабного вторжения России в Украину, когда бригада, отвечавшая за территориальную оборону Киева, застряла в пробке: жители массово выезжали из города, и основные транспортные артерии оказались парализованы.

По словам Китса, в кризисе важны и критическая инфраструктура, и непрерывная работа госучреждений, и личная ответственность каждого. Все элементы системы нужно заранее проверять в большом сценарии. Иначе отсутствие одного звена может остановить всю цепочку.

«Опасно думать, что как-нибудь всё будет хорошо», - заявил исследователь.