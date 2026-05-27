Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему (1)

Редакция PRESS 27 мая, 2026 08:09

Важно 1 комментариев

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

По его словам, проблема не только в планах государства, но и в отношении самих людей. Многие не видят личной ответственности и считают, что в кризисе обо всём должны позаботиться власти.

«Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. Наш аналитический центр в прошлом году в Риге провёл симуляцию, основанную на кризисной ситуации, и, на наш взгляд, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности. Потому что считают, что обо всём должно позаботиться государство», - признал Китс.

Исследователь считает, что Латвии нужны более масштабные учения. Во время учений Namejs эвакуацию жителей уже отрабатывали, но, по его оценке, это происходило слишком ограниченно. Отдельные муниципальные тренировки тоже были, однако нынешняя ситуация с безопасностью требует другого масштаба.

Китс напомнил, что Эстония уже увеличила период индивидуальной ответственности жителей в кризисе с 72 часов до 10 дней. Но простое увеличение сроков не решит проблему, если люди не понимают, что делать при звуке сирены.

«Мы не можем строить гражданскую защиту на предположениях», - указал исследователь.

Особую угрозу он видит в несогласованности планов гражданской защиты и военных планов. В пример Китс привёл первый день полномасштабного вторжения России в Украину, когда бригада, отвечавшая за территориальную оборону Киева, застряла в пробке: жители массово выезжали из города, и основные транспортные артерии оказались парализованы.

По словам Китса, в кризисе важны и критическая инфраструктура, и непрерывная работа госучреждений, и личная ответственность каждого. Все элементы системы нужно заранее проверять в большом сценарии. Иначе отсутствие одного звена может остановить всю цепочку.

«Опасно думать, что как-нибудь всё будет хорошо», - заявил исследователь.

Комментарии (1)
Велодорожки против убежищ. Что выбирает Латвия? (1)

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России? (1)

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму (1)

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол (1)

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

А лето будет? В Латвию идут тёплые выходные, но сначала ударят грозы (1)

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

Смилтенс раскрыл доходы: зарплата, кредиты и инвестиции (1)

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

