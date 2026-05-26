«Нас много критиковали, но и многое удалось сделать»: Кабмин попрощался с Силиней

26 мая, 2026 15:08

 Правительство Эвики Силини (JV) подвергалось большой критике, «и во многом, вероятно, заслуженно», однако за время его работы удалось сделать немало, заявила во вторник премьер-министр в отставке Эвика Силиня, проводя, возможно, последнее заседание своего кабинета.

В начале открытой части заседания Силиня поблагодарила министров, госсекретарей, их заместителей и партнеров по сотрудничеству за совместную работу. Она подчеркнула, что за это время было принято много важных решений.

Министрам, которые останутся и в следующем правительстве, Силиня пожелала сохранять свои приоритетные вопросы «на высоком уровне».

Слова благодарности премьеру высказали и несколько министров. Так, министр здравоохранения Хосам Абу Мери (JV), который также рассматривается как кандидат на этот пост в правительстве Андриса Кулбергса (AS), отметил, что именно при нынешнем кабинете удалось принять ряд важных для медицины решений, которые предыдущие правительства утвердить не смогли. По его словам, большую роль сыграло и «сильное плечо» премьера.

Министр сообщения Атис Швинка (P) заявил, что личный вклад Силини помогал продвигать и координировать сложные вопросы транспортной отрасли. По его словам, он еженедельно встречался с премьером для обсуждения крупных инфраструктурных проектов.

Министр экономики Виктор Валайнис (ZZS) также поблагодарил Силиню за совместную работу и вручил ей цветы.

Ранее сообщалось, что Андрис Кулбергс, которому президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, во вторник представит состав своего кабинета министров.

По имеющейся у LETA неофициальной информации, от “Apvienotais saraksts” (AS) на пост министра финансов может быть выдвинут Марис Кучинскис, министром юстиции — Эдвардс Смилтенс, а Министерство умного управления и регионального развития может возглавить Эдгарс Таварс.

От “Jaunās vienotības” (JV) в новом правительстве свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны планируется выдвинуть полковника Национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, а нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис может стать министром сообщения.

Национальное объединение (NA) намерено возглавить Министерство образования и науки, Министерство культуры, МВД, а также Министерство климата и энергетики. На министерские посты партия выдвинула Илзе Индриксоне, Науриса Пунтулиса, Яниса Домбраву и Яниса Витенбергса.

От Союза зеленых и крестьян (ZZS) в правительстве, вероятно, сохранят свои посты министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а на пост министра земледелия планируется выдвинуть депутата Сейма и бывшего министра благосостояния Улдиса Аугулиса.

Также сегодня партии, договорившиеся о работе в коалиции, подпишут декларацию нового правительства.

После падения кабинета Силини президент поручил формирование нового правительства политику AS Андрису Кулбергсу, выделив партиям ограниченное время на переговоры. Новую коалицию намерены сформировать AS, NA, ZZS и JV. Ожидается, что Сейм проголосует по новому правительству уже в этот четверг.

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

