«Нас много критиковали, но и многое удалось сделать»: Кабмин попрощался с Силиней

В начале открытой части заседания Силиня поблагодарила министров, госсекретарей, их заместителей и партнеров по сотрудничеству за совместную работу. Она подчеркнула, что за это время было принято много важных решений.

Министрам, которые останутся и в следующем правительстве, Силиня пожелала сохранять свои приоритетные вопросы «на высоком уровне».

Слова благодарности премьеру высказали и несколько министров. Так, министр здравоохранения Хосам Абу Мери (JV), который также рассматривается как кандидат на этот пост в правительстве Андриса Кулбергса (AS), отметил, что именно при нынешнем кабинете удалось принять ряд важных для медицины решений, которые предыдущие правительства утвердить не смогли. По его словам, большую роль сыграло и «сильное плечо» премьера.

Министр сообщения Атис Швинка (P) заявил, что личный вклад Силини помогал продвигать и координировать сложные вопросы транспортной отрасли. По его словам, он еженедельно встречался с премьером для обсуждения крупных инфраструктурных проектов.

Министр экономики Виктор Валайнис (ZZS) также поблагодарил Силиню за совместную работу и вручил ей цветы.

Ранее сообщалось, что Андрис Кулбергс, которому президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, во вторник представит состав своего кабинета министров.

По имеющейся у LETA неофициальной информации, от “Apvienotais saraksts” (AS) на пост министра финансов может быть выдвинут Марис Кучинскис, министром юстиции — Эдвардс Смилтенс, а Министерство умного управления и регионального развития может возглавить Эдгарс Таварс.

От “Jaunās vienotības” (JV) в новом правительстве свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны планируется выдвинуть полковника Национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, а нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис может стать министром сообщения.

Национальное объединение (NA) намерено возглавить Министерство образования и науки, Министерство культуры, МВД, а также Министерство климата и энергетики. На министерские посты партия выдвинула Илзе Индриксоне, Науриса Пунтулиса, Яниса Домбраву и Яниса Витенбергса.

От Союза зеленых и крестьян (ZZS) в правительстве, вероятно, сохранят свои посты министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а на пост министра земледелия планируется выдвинуть депутата Сейма и бывшего министра благосостояния Улдиса Аугулиса.

Также сегодня партии, договорившиеся о работе в коалиции, подпишут декларацию нового правительства.

После падения кабинета Силини президент поручил формирование нового правительства политику AS Андрису Кулбергсу, выделив партиям ограниченное время на переговоры. Новую коалицию намерены сформировать AS, NA, ZZS и JV. Ожидается, что Сейм проголосует по новому правительству уже в этот четверг.