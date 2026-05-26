Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Доступность

Спасибо этим дронам — раскрыли нам глаза: Лиепниекс

Редакция PRESS 26 мая, 2026 13:52

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

Беспилотники в воздушном пространстве Латвии уже не редкость. Это сегодняшняя реальность. Последний инцидент был зафиксирован в субботу около 8 часов утра, когда в Государственную полицию поступила информация от жителей о том, что беспилотный летательный аппарат упал в озеро Дридзис, где взорвался при контакте с водой, сообщает nra.lv .

Наблюдатель за политическим процессом и писатель Юргис Лиепниекс на сайте «X» так рассматривает эту сагу с дронами: «Честно говоря, я думаю, что дроны, которые прилетели в Латвию, — это самое ценное, что произошло с нами как с обществом и страной за последние годы. НАКОНЕЦ-ТО мы начинаем немного понимать реальность, пусть и в микромасштабе, но мы начинаем понимать реальность. НАКОНЕЦ-ТО начинают предприниматься реальные действия, чтобы понять все трудности обнаружения, проблемы оповещения, гражданской защиты и организации жизни. Наконец, широкая общественность начинает понимать, что некоторые политики были саботажниками, некоторые некомпетентными, и это недопустимо. Обнаружение не работает, сайт 112 зависает, оповещение хаотично, непродуманно и т. д., давайте даже не будем говорить о сбитии, убежищах и т. д. Спасибо этим дронам, которые что-то изменили без жертв. Но смена правительства, конечно, сама по себе ничего не решает. Надеюсь, что последуют действия». 

Комментаторы так отреагировали: 

-Россияне в Московской области тоже начинают по-другому смотреть на войну после появления беспилотников. Но для нас — да, беспилотники показали реальность и возможности политиков.

-Я надеюсь, что подобные действия будут предприняты и там, где был растрачен рекордный оборонный бюджет.

-После прибытия этих беспилотников мы понимаем, что наше правительство и НВС готовы абсолютно ко всему.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Важно

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
Важно

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
Важно

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

Новости Латвии 17:39

Новости Латвии 0 комментариев

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Читать
Загрузка

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Читать

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Животные 17:18

Животные 0 комментариев

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Читать

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

Мир 17:16

Мир 0 комментариев

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

Читать

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Читать

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Читать

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Новости Латвии 16:40

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Читать