Спасибо этим дронам — раскрыли нам глаза: Лиепниекс

Наблюдатель за политическим процессом и писатель Юргис Лиепниекс на сайте «X» так рассматривает эту сагу с дронами: «Честно говоря, я думаю, что дроны, которые прилетели в Латвию, — это самое ценное, что произошло с нами как с обществом и страной за последние годы. НАКОНЕЦ-ТО мы начинаем немного понимать реальность, пусть и в микромасштабе, но мы начинаем понимать реальность. НАКОНЕЦ-ТО начинают предприниматься реальные действия, чтобы понять все трудности обнаружения, проблемы оповещения, гражданской защиты и организации жизни. Наконец, широкая общественность начинает понимать, что некоторые политики были саботажниками, некоторые некомпетентными, и это недопустимо. Обнаружение не работает, сайт 112 зависает, оповещение хаотично, непродуманно и т. д., давайте даже не будем говорить о сбитии, убежищах и т. д. Спасибо этим дронам, которые что-то изменили без жертв. Но смена правительства, конечно, сама по себе ничего не решает. Надеюсь, что последуют действия».

Atklāti sakot, es domāju, ka tie Latvijā ielidojušie droni, ir vērtīgākais, kas ar mums kā sabiedrību un valsti pēdējos gados noticis. BEIDZOT mēs sākam kaut mazliet saprast realitāti, lai arī mikro apjomos, bet apmēram sākam saprast realitāti. BEIDZOT sākas kādas reālas… — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) May 25, 2026

Комментаторы так отреагировали:

-Россияне в Московской области тоже начинают по-другому смотреть на войну после появления беспилотников. Но для нас — да, беспилотники показали реальность и возможности политиков.

-Я надеюсь, что подобные действия будут предприняты и там, где был растрачен рекордный оборонный бюджет.

-После прибытия этих беспилотников мы понимаем, что наше правительство и НВС готовы абсолютно ко всему.