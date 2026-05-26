Кулбергс о своём правительстве: не будем поднимать вопросы, раскалывающие общество

Кулбергс отметил, что у будущего правительства определены максимально реальные для выполнения задачи.

"Будут сложные решения. Например, "airBaltic" - это никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять", - заявил Кулбергс.

Он указал, что примерно 60% решений будущего правительства будут связаны с государственной безопасностью и экономикой. При этом будущая коалиция договорилась не поднимать вопросы, раскалывающие общество, в том числе вопрос денонсации Стамбульской конвенции.

"Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и возможны разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус - безопасность", - указал Кулбергс.

Он отметил, что в соглашении о сотрудничестве определено, что каждый потенциальный министр в течение семи дней должен представить как минимум три задачи, которые необходимо выполнить в течение пяти месяцев.

