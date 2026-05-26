LAT
Вт, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Кулбергс о своём правительстве: не будем поднимать вопросы, раскалывающие общество

© LETA 26 мая, 2026 12:48

Будущая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, например вопрос Стамбульской конвенции, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс ("Объединенный список") в передаче Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос".

Кулбергс отметил, что у будущего правительства определены максимально реальные для выполнения задачи.

"Будут сложные решения. Например, "airBaltic" - это никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять", - заявил Кулбергс.

Он указал, что примерно 60% решений будущего правительства будут связаны с государственной безопасностью и экономикой. При этом будущая коалиция договорилась не поднимать вопросы, раскалывающие общество, в том числе вопрос денонсации Стамбульской конвенции.

"Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и возможны разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус - безопасность", - указал Кулбергс.

Он отметил, что в соглашении о сотрудничестве определено, что каждый потенциальный министр в течение семи дней должен представить как минимум три задачи, которые необходимо выполнить в течение пяти месяцев.

(Lsm.lv)

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

