США нанесли новые удары по Ирану

Euronews 26 мая, 2026 09:50

По заявлению Центрального командования США, удары были нанесены "для защиты наших военнослужащих от угроз со стороны иранских сил".

Американские военные заявили в понедельник, что нанесли удары в порядке «самообороны» по целям на юге Ирана, в том числе по позициям пусковых установок ракет и катерам, выставлявшим мины, хотя президент Дональд Трамп в то же время заявил в соцсетях, что переговоры «идут весьма успешно».

Как говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), удары были нанесены «для защиты наших военнослужащих от угроз со стороны иранских сил».

«В перечень целей вошли позиции пусковых установок ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины. Центральное командование США продолжает защищать наши силы, проявляя сдержанность в условиях действующего режима прекращения огня», – говорится в заявлении представителя CENTCOM Тимоти Хокинса.

Другие подробности, в том числе относительно характера угроз со стороны Ирана и того, что это означает для продолжающихся переговоров, пока не сообщаются.

Удары были нанесены на фоне возможной сделки между сторонами о прекращении войны, которая должна позволить вновь открыть Ормузский пролив, ключевую транспортную артерию, через которую проходит около 20 процентов мировых морских перевозок и которая фактически блокирована Ираном с начала американо-израильской войны против Тегерана 28 февраля.

В понедельник иранские официальные лица сообщили, что по многим вопросам между переговорщиками Тегерана и Вашингтона достигнуты договоренности, однако заключение всеобъемлющего соглашения пока не предвидится.

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства Эсмаила Бакеи, при финализации соглашения с США «не установлены никакие временные рамки или крайние сроки».

Эти заявления контрастируют со словами Трампа, который в субботу утверждал, что соглашение с Ираном по прекращению войны, включая открытие Ормузского пролива, «в основном уже согласовано» после его телефонных переговоров с Израилем и другими союзниками в регионе.

«Заключительные аспекты и детали соглашения сейчас обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время», – заявил Трамп в соцсетях, не приводя подробностей.

Спустя несколько часов в воскресенье президент США сообщил, что поручил своим представителям повременить и не форсировать возможную сделку.

Возможное соглашение о завершении войны с Ираном может быть увязано с Соглашениями Авраама
Тем временем в понедельник Трамп заявил, что любое соглашение о завершении войны с Ираном должно предусматривать, что ряд дополнительных стран, включая Саудовскую Аравию и Пакистан, присоединится к Соглашениям Авраама, инициированным США в его первый президентский срок и направленным на нормализацию отношений с Израилем.

Такое предложение прозвучало на фоне критики намечающегося соглашения с Ираном со стороны однопартийцев-республиканцев, выступающих за более жесткий курс в отношении Тегерана, и может внести в переговоры дополнительные дипломатические сложности.

Трамп назвал Саудовскую Аравию и Катар странами, которые должны «немедленно» присоединиться к этим соглашениям наряду с Пакистаном, Турцией, Египтом и Иорданией. Первыми участниками в 2020 году стали Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

По словам Трампа, «после всей работы, проделанной Соединенными Штатами, чтобы попытаться собрать воедино эту очень сложную головоломку, необходимо, по крайней мере, чтобы все эти страны одновременно подписали Соглашения Авраама».

Трамп давно добивается присоединения Саудовской Аравии, однако королевство настаивает, что любое соглашение о нормализации требует прежде всего четкой перспективы создания палестинского государства. Это принципиально и для Пакистана, который остается среди стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем.

Изначально Соглашения Авраама были подписаны Израилем с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, затем к ним присоединились Судан, Марокко и, относительно недавно, Казахстан; это серия дипломатических, экономических и договоренностей в сфере безопасности, заключенных при активном участии США в первый срок Трампа.

Их подавали как попытку стимулировать сотрудничество между странами Ближнего Востока и Северной Африки, а администрация рассматривала их как один из шагов на пути к установлению полноформатных отношений с Израилем.

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

