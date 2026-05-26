В Алуксне сильным ветром в озеро унесло плот с людьми

© LETA 26 мая, 2026 12:12

ЧП и криминал 0 комментариев

В понедельник днем в Алуксне сильный ветер вынес в озеро плот с двумя людьми, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Спасатели с помощью лодки доставили людей на берег. Спасательные работы длились неполных полчаса.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные выезжали на улицу Бикерниеку в Риге, где на первом этаже двухэтажного производственного здания горел деревянный поддон на площади три квадратных метра, в результате чего возникло сильное задымление. До прибытия пожарных из здания эвакуировались три человека.

За прошедшие сутки пожарные также выезжали на пожар жилого дома, возгорание оставленной на плите без присмотра еды, мусора и строительного вагончика.

В общей сложности служба получила 38 вызовов: 12 на тушение пожаров, 23 на спасательные работы, еще три вызова были ложными.

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

