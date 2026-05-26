В Алуксне сильным ветром в озеро унесло плот с людьми

Спасатели с помощью лодки доставили людей на берег. Спасательные работы длились неполных полчаса.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные выезжали на улицу Бикерниеку в Риге, где на первом этаже двухэтажного производственного здания горел деревянный поддон на площади три квадратных метра, в результате чего возникло сильное задымление. До прибытия пожарных из здания эвакуировались три человека.

За прошедшие сутки пожарные также выезжали на пожар жилого дома, возгорание оставленной на плите без присмотра еды, мусора и строительного вагончика.

В общей сложности служба получила 38 вызовов: 12 на тушение пожаров, 23 на спасательные работы, еще три вызова были ложными.