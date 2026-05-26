В океане нашли синего осьминога размером с мячик для гольфа

Новый вид получил название Microeledone galapagensis. Осьминога обнаружили ещё во время глубоководной экспедиции 2015 года возле острова Дарвин, на северо-западе Галапагосского архипелага. Камера дистанционно управляемого подводного аппарата сняла его на глубине около 1773 метров. Во время той же экспедиции исследователи заметили ещё двух похожих осьминогов, а одну самку удалось поднять для изучения.

Самое заметное в находке — цвет и размер. Осьминог голубой и настолько маленький, что его сравнивают с мячиком для гольфа или существом, которое могло бы свернуться на ладони. У него короткие щупальца длиной примерно 3–4 сантиметра, на каждом — около 30 присосок.

Но главная интрига не только в том, что он милый. Чтобы официально описать новый вид осьминога, учёным обычно нужно изучить внутренние органы, ротовой аппарат, клюв и другие детали строения. Часто это означает, что редкий образец приходится вскрывать. В этом случае экземпляр был слишком ценным: фактически у команды была одна такая особь.

Поэтому исследователи использовали микро-КТ — высокоточное сканирование. Тысячи рентгеновских снимков собрали в 3D-модель, которая позволила рассмотреть внутреннее строение осьминога, не разрезая его. Именно так удалось подтвердить, что перед учёными действительно новый вид. Исследование опубликовано в журнале Zootaxa 24 мая 2026 года.

Для науки это маленькая, но красивая победа. С одной стороны — новый глубоководный осьминог у Галапагосов. С другой — пример того, как современные технологии позволяют изучать редких животных бережнее, чем раньше.

Галапагосы и без того считаются одним из самых знаменитых природных регионов планеты. Но эта находка напоминает: даже там, где всё вроде бы давно стало символом биологии, под водой остаётся огромный слой неизвестного. Иногда он оказывается размером с мячик для гольфа — и неожиданно синим.